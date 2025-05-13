Hayvan Bakımevi İncelemesi ve Kan Bağışı Kampanyası

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, yapımı süren Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevi'nde incelemede bulundu.

Balaban, Belediye Başkan Vekili Cengiz Civelek ile bakımevi sahasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmaların devam ettiğini ifade eden Balaban, sahipsiz hayvanların doğal yaşam alanında daha konforlu bir hayat süreceklerini kaydetti.

kan bağışı kampanyası düzenlendi

Demirköy ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesi tarafından Demirköy İlk ve Ortaokulunda düzenlenen kampanyada, öğretmen ve veliler kan bağışında bulundu.

Kaymakam Ertuğrul Bayram da kan bağış tırını ziyaret ederek kampanyaya destek verdi.

Kan bağışında bulunan Bayram, Türk Kızılay teşkilatına ve kan bağışında bulunan herkese teşekkür etti.

Kan bağışının önemli olduğunu ifade eden Bayram, bu tür faaliyetlerle kan bağışçısı sayısının artmasını hedeflediklerini kaydetti.