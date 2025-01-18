Adıyaman'da hayvan hırsızlığından 9 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, Iğdır'da yakalandı.
Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı suçundan aranan S.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, kesinleşmiş 9 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.Y'yi yakalayarak cezaevine teslim etti.
Son Dakika › Güncel › Hayvan Hırsızlığına 9 Yıl Cehennem - Son Dakika
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