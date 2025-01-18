Hayvan Hırsızlığına 9 Yıl Cehennem

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Adıyaman'da hayvan hırsızlığından 9 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, Iğdır'da yakalandı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı suçundan aranan S.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kesinleşmiş 9 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.Y'yi yakalayarak cezaevine teslim etti.