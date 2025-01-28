Hayvana Ateş Eden Kişi Gözaltına Alındı

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Antalya'nın Serik ilçesinde beslediği hayvanlara zarar verdiği iddiasıyla bir köpeği av tüfeğiyle vurarak yaralayan kişi gözaltına alındı.

Orta Mahalle Çınaraltı mevkisinde Mevlüt B, evinin bahçesine giren kurt köpeğine av tüfeği ile ateş ederek yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve Serik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yaralanan köpek, tedaviye alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin ise ifadesinde köpeğe, bahçesinde beslediği kümes hayvanlarına zarar verdiği için ateş ettiğini söylediği öğrenildi.