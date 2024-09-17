Hayvancılık İstatistikleri Açıklandı

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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayında bir önceki yılın aralık ayına göre büyükbaş sayısının yüzde 0,2 azaldığını, küçükbaş sayısının yüzde 3,1 arttığını açıkladı.

TÜİK, Haziran 2024 dönemine ilişkin hayvancılık istatistiklerini açıkladı. Buna göre; haziran ayında büyükbaş sayısı, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 0,2 azalarak 16 milyon 555 bin baş oldu. Sığır sayısı haziran sonu itibarıyla bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 0,2 azalarak 16 milyon 396 bin baş, manda sayısı yüzde 2 azalıp 159 bin baş olarak gerçekleşti.

Küçükbaş sayısı, 2024 yılı haziran ayında bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 3,1 artarak 53 milyon 965 bin baş oldu. Koyun sayısı haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 3,2 artarak 43 milyon 394 bin baş, keçi sayısı ise yüzde 2,6 artarak 10 milyon 571 bin baş olarak gerçekleşti.