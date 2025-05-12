Hayvancılıkta İflas Alarmı - Son Dakika
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Hayvancılıkta İflas Alarmı

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CHP'li Gürer, hayvancılık sektöründeki borç krizi ve ithalat bağımlılığına dikkat çekti.

12.05.2025 10:45
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(ANKARA)- CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Üreticimiz borç batağına sürükleniyor, hayvanları icra yoluyla satılıyor, işletmeler kapanıyor. Ülkenin hayvancılık potansiyelini yok ediyorlar. İthalata harcanan milyarlarca lira, bizim besicimizin eline geçseydi bugün bu tabloyla karşılaşmazdık. Yerli üretimi desteklemek yerine ithalata bağımlı bir yapı kurdular. Yerli üretimi bitirdiler, ithalatı artırdılar" dedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hayvancılık sektöründe yaşanan ekonomik krizi ve bu durumun üreticilere etkileriyle ilgili açıklama yaptı.

Et üretiminin azalmasının yanı sıra hayvancılık sektöründeki ithalat bağımlılığının giderek arttığını, borçlarını ödeyemeyen üreticilerin hayvanlarından tarım makinelerine kadar tüm varlıklarının icra yoluyla satışa çıkarıldığını belirten Gürer, bu tabloyu "tarımın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir sorun" olarak nitelendirdi.

Gürer, borçları nedeniyle hayvanlarına icra gelen üreticilerle ilgili icra belgelerini paylaşarak, "Nisan ayında Tekirdağ Çerkezköy'de bir üreticinin borçları nedeniyle 33 adet Malta melezi anaç keçi ve 30 adet oğlak, toplam 277 bin 338 TL muhammen bedelle icra yoluyla satışa çıkarılmıştı. Şimdi de benzer bir durum Eskişehir Beylikova'da yaşanıyor. Burada 10 adet Holstein cinsi dişi sığır, 800 bin TL muhammen bedelle satışa sunuldu. Borçlarını ödeyemeyen üreticiler, ellerindeki hayvanları kaybediyor. Bu, yalnızca bireysel bir iflas değil, ülkemizin hayvancılık kapasitesinin doğrudan küçülmesidir" diye konuştu.

" Türkiye'nin dört bir yanında tarım makineleri ve ekipmanları icra yoluyla satışa sunuldu"

Gürer, yalnızca hayvanların değil, üretim için hayati öneme sahip tarım makinelerinin de icra yoluyla satışa çıkarıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Nisan ayında Türkiye'nin dört bir yanında tarım makineleri ve ekipmanları icra yoluyla satışa sunuldu. Niğde'den sıyırıcı bıçak 3 bin TL'ye, Bursa'dan ekim mibzeri 110 bin TL'ye, Denizli'den balya makinesi 3 milyon 700 bin TL'ye satılık ilanlarıyla karşı karşıyayız. Mayıs ayında ise İzmir Foça'dan bir grup tarım makinesi, Manisa'dan zeytin yıkama makineleri ve Denizli'den balya makineleri icra süreçlerine dahil edildi. Üreticilerin bu araçlardan mahrum kalması, üretim zincirini daha da zayıflatacaktır. Mayıs ayında Tekirdağ, Sivas, Eskişehir, Bitlis, Çanakkale ve Denizli'de toplam altı besi damı satışa çıkarıldı. Bu durum, üreticilerin artık işletme yapısını dahi koruyamayacak noktaya geldiğini gösteriyor."

"Mevcut politikalar bu yapıyı daha da zayıflatmaktadır"

Ömer Fethi Gürer, iktidarın mevcut tarım politikalarının bu krize neden olduğunu öne sürerek, şunları kaydetti:

"İcra dairelerinde hayvanlar, tarım makineleri ve hatta besi damları satışa sunuluyorsa, tarımdaki krizin varlığı görmezden gelinemez. Üreticiler borçlarını ödeyemez hale gelmişken, hayvancılık ithalatla sürdürülmeye çalışılıyor. Oysa üreticinin desteklenmesi ve yerli üretimin teşvik edilmesi gerekirken, mevcut politikalar bu yapıyı daha da zayıflatmaktadır. Bu kriz, yalnızca üreticilerin değil, ülkemizin gıda güvenliği açısından da dikkate alınması gereken bir durumdur. Tarım ve hayvancılık sektörü için somut çözümcü adımlar atılmalı, üreticilerin borçları ertelenmeli ve üretim süreçleri desteklenmelidir. Aksi takdirde, et üretimi azalacak, ithalat bağımlılığı artacak ve ülkemizin tarımsal kalkınması zarar görecektir. Her gelen Tarım ve Orman Bakanı, üç yılda ithalatın biteceğini tarih vererek açıklıyor. Ancak gerçekler ortada; ithalat artıyor, yerli besicimiz ise birer birer borçları nedeniyle hayvanını satıyor ve hayvancılıktan uzaklaşıyor. Bu tutarsız politikaların bedelini besici, üreticiler ödüyor. Yerli üreticiyi korumak için yeterli somut adım atılmazken, ithalat kapıları ardına kadar açıldı. Sonuç? Üreticimiz borç batağına sürükleniyor, hayvanları icra yoluyla satılıyor, işletmeler kapanıyor. Ülkenin hayvancılık potansiyelini yok ediyorlar. İthalata harcanan milyarlarca lira, bizim besicimizin eline geçseydi bugün bu tabloyla karşılaşmazdık. Yerli üretimi desteklemek yerine ithalata bağımlı bir yapı kurdular. Yerli üretimi bitirdiler, ithalatı artırdılar. Tarım sektörünün içinde bulunduğu ekonomik darboğaz, borçlanma verilerindeki hızlı artışla bir kez daha gözler önüne serildi. Son bir ayda tarım sektörüne ait borç miktarı 935 milyar 936 milyon TL'den 970 milyar 137 milyon TL'ye yükselerek 34 milyar liralık bir artış kaydetti. Bu tablo, tarımsal üretim yapan çiftçilerin artan girdi maliyetleri karşısında borçlanmaya mahküm bırakıldığını ortaya koyuyor. Üreticiler, finansal yük altında ezilirken, bu borçların geri ödenememesi sektörde iflasları tetikliyor."

Kaynak: ANKA

Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Politika, Ekonomi, Türkiye, Üretim, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayvancılıkta İflas Alarmı - Son Dakika

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