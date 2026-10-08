Hayvanlardan korkan genç kız, babasıyla birlikte ata binmeyi öğretir oldu - Son Dakika
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Hayvanlardan korkan genç kız, babasıyla birlikte ata binmeyi öğretir oldu

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Hayvanlardan korkan genç kız, babasıyla birlikte ata binmeyi öğretir oldu
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Gaziantep'te Ayhan Demirkıran'ın 5 yıl önce hobi için aldığı tek atla başlayan merak, ailecek bir mesleğe dönüştü. Hayvanlardan korkan 22 yaşındaki kızı Hümeyra, babasıyla birlikte ata binmeyi öğrendi. Kentteki eksikliği fark eden baba-kız artık geleneksel binicilik eğitimi veriyor.

GAZİANTEP'te Ayhan Demirkıran (52), 5 yıl önce hobi amacıyla aldığı atla başlayan tutkusunu kızı Hümeyra (22) ile birlikte mesleğe dönüştürdü. Baba-kız, önce birlikte at binmeyi öğrendi, ardından geleneksel binicilik eğitimleri vermeye başladı. Hayvanlardan daha önce korktuğunu söyleyen Hümeyra Demirkıran, "Ata binmek ruhumu dizginlemeyi ve sevme sanatını öğretti. Atın ayakları ayağım, duygusu duygum oldu" dedi. Ayhan Demirkıran ise kızı ile birlikte verdikleri eğitimde keyifli zaman geçirdiğini kaydederek, kızlarının cesaretinin de kendisini gururlandırdığını söyledi.

Gaziantep'te yaşayan Ayhan Demirkıran 5 yıl önce hobi amacıyla bir at alarak biniciliğe başladı. Ayhan Demirkıran'ın tutkusu kısa sürede ailesine de yansıdı. Çocuklarının da atlarla vakit geçirmesini isteyen Demirkıran, kızı Hümeyra ile birlikte at binmeyi öğrenmeye başladı. Aile, zaman içerisinde at sayısını artırırken, kentte bu alanda bir eksiklik olduğunu fark ederek geleneksel binicilik eğitimleri vermeye başladı. Binicilik eğitiminin verildiği merkezde denge, otur-kalk gibi temel seviye derslerinin yanı sıra koşu üzerine de çalışmalar yapılıyor.

BABA-KIZ AYNI TUTKUDA BULUŞTU

Atlarla ilgilenmenin kendileri için yalnızca bir spor olmadığını belirten Ayhan Demirkıran, kızıyla birlikte yaşadığı süreci anlattı. Demirkıran, "Beş yıl önce kendimize bir at alarak başladık bu mesleğe. Hobi olarak başladık. Sonra çocuklarım atların dünyasına girsin, onlarla vakit geçirmeyi öğrensin diye onlara at binmeyi öğrettik. Daha doğrusu ailecek beraber öğrendik. Dördüncü atımızdan sonra Gaziantep'te böyle bir aktivitenin olmadığını ve boşluğun olduğunu fark ettik. İnsanlara hem örnek olmak hem de bir şeyler öğretebilmek adına bu işe gönül verdik. Atlar bize öncelikle sadakati öğretti. Dostluğu, arkadaşlığı öğretti. Atların insanı sakinleştirici, insanlara huzur verici bir yanı var. Bu işe başlarken amatördük. İşin içine girdikçe hepimiz bedeller ödedik. Birçok defa düştük, birçok yerimizi kırdık. Her şeyimizi ortaya koyarak kenetlendik ve başardık. Çevremdeki insanlara bakınca küçücük kediden, köpekten korktuklarını görüyorum. Benim kızlarımın bu kadar cesur olması ise beni gururlandırıyor" dedi.

TEKVANDODAN SONRA ATLARA HEVES ETTİ

Babasının ve ablasının atlara olan ilgisinden etkilenerek biniciliğe başladığını belirten Hümeyra Demirkıran ise daha önce profesyonel olarak tekvando yaptığını söyledi. Demirkıran, "Profesyonel şekilde tekvando ile uğraşıyordum. Biz buraya bir atla başladığımızda ablamın cesaretinden ve hevesinden etkilenerek başladım. Zaten sporla ilgileniyordum. Babam ve ablam aynı şekilde biniyorlardı. Ben de onlara heves ettim. İlk başta şahlanmayı öğrendim. Sonrasında dörtnala öğrendiğimde rüzgarın tadını aldığımda bir daha dizginleri bırakmak istemedim. Ben çok hareketli bir insanım. Ata binmek ruhumu dizginlemeyi ve sevme sanatını öğretti. Ata ne kadar sakin yaklaşırsan onun da bana o kadar güvendiğini hissettim" diye konuştu.

'ATIN AYAKLARI AYAĞIM, DUYGUSU DUYGUM OLDU'

Atlarla kurduğu bağın zaman içerisinde güçlendiğini ifade eden Hümeyra Demirkıran, "Dizginler bana dengeyi öğretti. Cesaretin tadını aldım. Atın üzerinde her şey yapabilirmişim gibi hissettim. Atın üzerinden inince hiçbir şeyim yokmuş gibi hissediyorum. Atın ayakları ayağım, duygusu duygum oldu. Ben eskiden hayvanlardan çok korkuyordum. Sonrasında benim serüvenim bir kediyle başladı. Sonrasında üniversite tercihimi veteriner teknikerliği olarak yaptığımda bu işe tamamen gönül verdiğimi anladım. Birçok kere olumsuzluk yaşadım. Fakat onların bana verdiği hissiyatı başka hiçbir şeyin vermeyeceğini biliyorum. O yüzden tüm gönül bağımla bir bütünüz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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