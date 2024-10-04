Hayvanları Koruma Günü Etkinliği

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Bitlis Belediyesi tarafından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bitlis Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Doğa ve Çevre Koruma Timi'nin de yer aldığı etkinlikte Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, öğrencilerle sohbet etti, barınağı gezdi.

Tanğlay daha sonra, çocuklara Bitlis'in tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı boyama kitaplarını hediye etti ve ikramlarda bulundu.

Veteriner İşleri Müdürlüğü personellerinin rehberliğinde barınağı gezen öğrenciler, yavru köpeklere ilgi gösterdi.