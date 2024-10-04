Hayvanları Koruma Günü Etkinliği Trabzon'da

Güncel

Trabzon Büyükşehir Belediyesince 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca Çağlayan Mahallesi'ndeki Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde organize edilen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, eşi Arzu Genç, öğrenci ve öğretmenler ile hayvansever derneklerinin temsilcileri katıldı.

Genç, Allah'ın yarattığı canlara bakmakla mükellef olduklarını belirtti.

Sokak hayvanlarıyla ilgili yeni bir yasal düzenlemeye gidildiğini anımsatan Genç, "Artık 'sahipsiz hayvan' tanımını ortadan kaldırıyoruz. Bu canların sahibi biziz, biz olmalıyız. Dolayısıyla yeni düzenlemeyle birlikte bütün sokak hayvanlarımızı düzen altına alacağız. Rehabilitasyon merkezimizde aşılarını ve kısırlaştırmalarını yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokaklardaki hayvanların popülasyonunu kontrol altına almak için bakımlarını yaptıktan sonra sahiplendirme seferberliği başlatmak istediklerini vurgulayarak, "Derneklerimizle birlikte güzel bir çalışma ortaya koyuyoruz. Sadece bugün itibarıyla barınağımızdan 20 köpeğimiz artık yeni sahipleriyle yaşamlarına devam edecek. 20 köpeğimizin sahiplenmesi için gayreti ortaya koyan bütün vatandaşlarımıza, kurumlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Barınağın kapasitesinin yaklaşık 500 olduğuna işaret eden Genç, şunları kaydetti:

"Zorlayarak belki 700'ü buluruz. Dolayısıyla şu anki kapasitemizi doldurmak üzereyiz. Sokak köpeklerimizin sadece böyle kapalı mekanlarda kalmasını da arzuladığımız çözüm olarak görmüyoruz. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi olarak hem Yomra ilçemizde hem de Köprübaşı ilçemizde 80-90 dönümlük orman alanlarının belediyemize tahsisini yaptık. Projelerimizi hazırlıyoruz. Sokak köpeklerimiz hem daha korunaklı alanlarda olacaklar hem de asıl arzuladığımız daha doğal ortamlarda yaşamlarını sürdürecekler. Tamamlayıp inşallah hizmete alacağız."

Etkinlik kapsamında sahiplendirilen köpekler için kulübe, mama, tasma, zincir ve aşı hizmeti de ücretsiz sunuldu.

Öğrencilerin günün anlam ve önemini anlatan resimlerinin sergilendiği etkinlikte, Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri köpek kulübelerini boyadı, Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri de dinleti sundu.