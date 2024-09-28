Hayvanları Koruma Kanunu Üzerine Çalıştay Düzenlendi - Son Dakika
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Hayvanları Koruma Kanunu Üzerine Çalıştay Düzenlendi

Hayvanları Koruma Kanunu Üzerine Çalıştay Düzenlendi

Mudanya Belediyesi'nde gerçekleştirilen çalıştayda Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki değişiklikler ve yerel yönetimlerin bu konudaki sorumlulukları tartışıldı. Başkan Deniz Dalgıç, iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

28.09.2024 17:39  Güncelleme: 17:43
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(BURSA) - Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliklere ilişkin Mudanya Belediyesi'ne bağlı çalışan veteriner hekimlerin katılımıyla çalıştay düzenlendi. Çalıştaya katılan Başkan Deniz Dalgıç, sokak hayvanlarına daha iyi bir gelecek sağlanması için iş birliği içinde hareket etmenin önemini vurguladı.

Bursa Veterinerler Odası öncülüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya, Osmangazi, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl Belediyeleri desteğiyle düzenlenen "Serbest Dolaşan Hayvanlar, Sorumlu Sahiplik ve Yerel Yönetimler Çalıştayı", Tirilye'deki Taş Mektep Akademi'de düzenlendi.

Belediyelere bağlı Veteriner İşleri Müdürlükleri'nin katılımıyla hayata geçirilen çalıştayda, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikler ile yerel yönetimlerin uygulaması gereken yeni düzenlemeler masaya yatırıldı. Çalıştayda, Türk Veteriner Hekimler Birliği, Belediye Veteriner Hekimler Derneği ve Veteriner Jinekoloji Derneği temsilcileri de hazır bulundu.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Başkan Dalgıç, Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan yasa değişikliğini yerel yönetimler açısından değerlendirerek, şunları söyledi:

"5199 sayılı kanunun değişmiş halinde, ilgili yerel yönetimler için ciddi sorunlar söz konusu. Birlikte hareket etmenin önemi büyük. Bazı belediyelerin kısırlaştırma işlemlerini, geri bırakamama korkusuyla durdurduğunu duyuyoruz. Ancak bu çözümsüz bir durum değil, kanunun Anayasa Mahkemesi'nden döneceğine dair ümitliyim. Anayasa Mahkemesi'ndeki hakimlerin yasalar çerçevesinde bu değişikliği inceleyip geri göndereceklerine inanıyorum."

Çalıştayda, veteriner hekimlerin karşılaştığı zorluklar, hayvan sağlığı ve refahı konusunda atılması gereken adımlar, yerel yönetimlerin kısırlaştırma çalışmaları başlıkları ele alındı. Ortak hareket etme ve iş birliğinin öneminin altının çizildiği toplantı, veteriner hekimler arasında bilgi alışverişini güçlendirmeyi ve gelecekteki uygulamalar için ortak bir zemin oluşturmayı hedefliyor. Çalıştay iki gün sürecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hayvanları Koruma Kanunu Üzerine Çalıştay Düzenlendi - Son Dakika

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