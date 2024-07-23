Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Kabul Edildi - Son Dakika
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Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Kabul Edildi

Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Kabul Edildi

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edilen Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile sokak hayvanlarına 'ötanazi' yapılması önleniyor.

23.07.2024 22:46  Güncelleme: 22:47
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EREN CESUR

(TBMM) - Kamuoyunda sokak hayvanlarına "ötanazi" yapılmasına yol açacak kanun olarak bilinen Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda 3 gün süren görüşmelerin ardından Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi AKP ve MHP'li komisyon üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil'in gündeme getirdiği teklifin 4. maddesinde yer alan "rehabilite edilenler" ifadesi, "rehabilite edilen köpekler" şeklinde değiştirilerek, kedilerin kapsam dışına alınması sağlandı.

Teklifin 5 maddesi ile düzenlenen 5199 sayılı Kanunun 13. maddesine birinci fıkradan önce gelmek üzere şu fıkranın eklenmesine karar verildi:

"Bakımevine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen tedbir uygulanır.

Yerel yönetimler sahipsiz köpeklere ilişkin yürüttüğü iş ve işlemlerde Bakanlar Kurulunun 28/8/2003 tarihli ve 2003/6168 sayılı Kararı ile onaylanan Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi kapsamında gerekli idari tedbirleri almaya yetkilidir."

5199 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesini düzenleyen teklifin 13. maddesi ise şöyle:

"5199 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin başlığı 'Yerel yönetimlerin sorumluluğu' şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan 'büyükşehir ilçe belediyeleri ile diğer' ibaresi fıkra metninden çıkarılmış, fıkraya 'korunması ve' ibaresinden sonra gelmek üzere 'sahiplendirilinceye kadar' ibaresi, ikinci fıkrasında yer alan 'olmayan belediyeler' ibaresinden sonra gelmek üzere 'ile il özel idareleri' ibaresi eklenmiş ve fıkranın üçüncü ve dördüncü cümleleri ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

'Bakımevlerine alınan hayvanlar Bakanlık veri sistemine kaydedilir. Rehabilite edilenler, sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevlerinde barındırılır.'

'Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu yirmi beş bini aşan belediyeler bakımından, geçici 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kaynağı ayırmayan belediye başkanı ve meclis üyeleri ile ayrılan kaynağı hayvan bakımevi kurmak, sahipsiz hayvanları toplamak, rehabilite etmek veya sahiplendirilinceye kadar bakmak için sarf etmeyen ya da bu kaynağı başka amaçlar için sarf eden belediye başkanı ve belediye yetkililerine altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.'"

Kaynak: ANKA

Hayvan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Kabul Edildi - Son Dakika

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