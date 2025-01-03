Hazarbaba Kayak Merkezi Sezonu Açtı - Son Dakika
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Hazarbaba Kayak Merkezi Sezonu Açtı

Elazığ'daki Hazarbaba Kayak Merkezi, yoğun kar yağışıyla sezonu açtı ve pistler ziyaretçileri bekliyor.

03.01.2025 19:33
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Türkiye'nin göl manzaralı kayak merkezinde sezon açıldı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde göl manzarasıyla dikkati çeken Hazarbaba Kayak Merkezi'nde sezon açıldı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kış turizminin gözde mekanlarından olan Hazarbaba Kayak Merkezi'nin de bulunduğu Hazarbaba Dağı son günlerde yoğun kar yağışı aldı. Hazar Gölü manzarası ile görsel şölen sunan kayak merkezinin pistleri düzenlenerek sezona açıldı. Hazar Gölü manzarası ile görsel şölen sunan kayak merkezinde bulunan kafeterya bölümü de yenilenerek müşterilerin hizmetine sunuldu.

Şuanda mevcut pistlerin hepsinin açık olduğunu belirten işletme sahibi Korkut Altundaş, "Kızak ve kayak pistlerimizin hepsi açık bir durumdadır. Hafta sonları yoğunluk oluyor fakat bu güzel pisti vatandaşlarımızın hafta içi de değerlendirmesi gerekiyor. Milletvekillerimizin de desteğiyle Hazarbaba Elazığ'ın değerine değer katacaktır. 25 yıldır değer sözcüğünden başka bir şey görmedik. Allah'ın izniyle biz yatırım yapacağız. Aslında geçen senede Kasım ayında kar yağmıştı fakat hava sıcaklığından dolayı karı tutamamıştık. Ama bu sene güzel bir kar yağdı. O dönem karı bastıramadık. Sonra ki kar yağışı ve havanın da dona çekmesiyle birlikte arkadaşlarımız piste çıkarak kurtardık. Şuan da birçok tesis de henüz kayak sezonunu açmadı. Bu yönden şanslıyız. Pazar ve Pazartesi günleri de kar yağışı gösteriyor. Şuan da yağışa ihtiyacımız yok fakat Ocak ayının 15'ine kadar tekrar bir yağış alırsak daha güzel olur. Umudumuz, mart ayının 15'ine kadar kayak sezonunun devam etmesidir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hazarbaba Kayak Merkezi Sezonu Açtı - Son Dakika

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