Hazine Taşınmazları Soruşturması: 21 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Antalya merkezli 5 ilde hazine taşınmazlarının mevzuatta öngörülen şartlar oluşmadan belirli kişilere devredildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca Kemer ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 6'sı, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 21 şüpheli ise geniş güvenlik önlemleri altında Antalya Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturma kapsamında Kemer'de hazine taşınmazlarının mevzuatta öngörülen şartlar oluşmadan belirli kişilerin üzerine geçirildiği iddiası üzerine 25 Ağustos'ta Antalya'nın yanı sıra Adana, Burdur, Isparta ve Nevşehir'de 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, aralarında milli emlak personeli, tapu müdürü, mevcut ve eski mahalle muhtarları ile sivillerin bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler arasında Kemer İlçe Tapu Müdürü A.K, Kemer Aspendos Milli Emlak Müdürü E.G.K. ve Kemer Milli Emlak Müdür Yardımcısı Vekili S.Y'nin de bulunduğu öğrenilmişti.

Soruşturma kapsamında şüphelilerle bağlantılı banka hesapları, taşınmazlar ve diğer mal varlıklarının el değiştirmesinin önlenmesi amacıyla koruma ve el koyma tedbirleri uygulanmıştı.

Bazı hazine taşınmazları hakkında satışın iptali ve devrin önlenmesine yönelik kayıtlar oluşturulurken, açılan tapu iptal ve tescil davalarında da ihtiyati tedbir kararlarının uygulandığı bildirilmişti.