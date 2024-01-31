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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İSO Meclisi'ne katılarak sunum yaptı - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İSO Meclisi'ne katılarak sunum yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'ne katılarak dünya ve Türkiye ekonomisine yönelik bir sunum gerçekleştirdi. Şimşek, ekonomik gelişmeleri değerlendirirken, Türkiye'nin güçlü ekonomik temelleri sayesinde krizlere karşı dirençli olduğunu vurguladı.

31.01.2024 18:53
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İSO Meclisi'ne katılarak dünya ve Türkiye ekonomisine yönelik sunum gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İSO Meclisi\'ne katılarak sunum yaptı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İSO Meclisi'ne katılarak sunum yaptı - Son Dakika
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