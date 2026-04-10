Şimşek: Türkiye Şokları Fırsata Çevirir

10.04.2026 14:03
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, küresel ekonomik şoklara rağmen Türkiye'nin dayanıklılığını vurgulayarak, enflasyonla mücadele ve reform süreçlerinin devam edeceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Büyük Dönüşüm' temasıyla düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ 2026) toplantısının açılışına katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Şimşek, belirsizliklerin yüksek olduğu ve meydan okumaların yaşandığı bir ortamda, Türkiye'nin bu şokları nasıl fırsata çevireceğini değerlendirdi. Enerji piyasalarındaki büyük şoka dikkat çekerek, petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışın ilk 60 günde yüksek olduğunu, kırılgan bir ateşkesin piyasalara yansıdığını belirtti. Enflasyon beklentisinin yüksek olduğunu ve tedarik zinciri sorunlarının orta vadede devam edeceğini ifade etti.

Türkiye'nin şoklara dayanıklı olduğuna inandığını vurgulayan Şimşek, Orta Doğu'ya enerji bağımlılığının az olmasının avantaj sağladığını söyledi. Maliye politikasının geçmişe göre daha sağlam olduğunu, bütçe açığını yüzde 3,5'in altına düşürdüklerini ve kamu borçluluğunun düşük seviyede olduğunu açıkladı. Bu nedenle Türkiye'nin önemli politika tepkileri verme olanağına sahip olduğunu belirtti. Dış açığın yönetilebilir olduğunu, rezerv artışı ve bankacılık sektöründeki rahatlığa dikkat çekti. Vatandaşların yastık altındaki varlığının 640 milyar dolar olduğunu, bu kaynağın sisteme dahil olmasının faydalı olacağını ifade etti.

Kurdaki oynaklığın normal olduğunu, fiyat istikrarı için gerekenleri yapacaklarını ve reform çabalarını hızlandıracaklarını söyledi. Makro istikrar programında reformun üç aşamalı olduğunu, deprem, EYT ve KKM yükümlülüklerini yönettiklerini, KKM'den çıkışı başarıyla yönettiklerini ve rezervleri yükselttiklerini açıkladı. Savaşın hedefleri uzatabileceğini ancak etkileyemeyeceğini, fiyat istikrarının önemli olduğunu vurguladı. Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonu 3 puan yükseltebileceğini, cari açığın 1 puan artabileceğini ve büyümenin 1 puan düşebileceğini, ancak bunların hedefleri etkilemeyeceğini, sadece süreci uzatacağını belirtti.

Dezenflasyonu önceliklendirdiklerini, TCMB'nin çabalarının önemli olduğunu, piyasa enflasyonunun yüzde 25 civarında görüldüğünü ve gereken her şeyi yapacaklarını ifade etti. Bütçe gelirlerinden feragat ettiklerini, dezenflasyonu önceliklendirdiklerini söyledi. Turizmde güçlü olduklarını, Haziran'dan itibaren beklentilerin sürdüğünü, bölgeye gitmek isteyenlerin Türkiye'ye kayabileceğini belirtti. Petrol fiyatlarının düşebileceğini, Venezuela ve İran'da üretim artışının etkili olabileceğini açıkladı. Türk inşaat firmalarının bölgede yer alacağını, Katar'dan boru hattı ile gazı gündeme alacaklarını ve Türkiye'nin enerji koridorunda önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Demir yolları ile sanayi bölgelerini limanlara bağlamak istediklerini, 70 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını söyledi. Savunma sanayiinde önemli bir konuma geldiklerini, yıllık 7 trilyon dolar savunma harcaması öngörüldüğünü ve savunma sanayiinin sanayide dönüşümün ana lokomotifi olacağını belirtti. Turizmde dünyada ilk 5'te olduklarını, geçen sene 65 milyar dolar gelir elde ettiklerini, yüksek katma değerli ihracatçı olduklarını, dizi ihracatında 3. sırada olduklarını ve video oyunlarında başarılı şirketler ürettiklerini açıkladı. Yeni ticaret koridorlarına yatırım yapacaklarını söyleyerek sözlerini tamamladı.

Infantino'dan bomba Türkiye tezahüratı! Salonda alkış tufanı koptu
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol’daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
İstanbul'da dolu yağışı! Ortalık beyaza büründü
