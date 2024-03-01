Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: PMI, sanayi üretiminde iyi bir başlangıç olduğunu gösteriyor - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: PMI, sanayi üretiminde iyi bir başlangıç olduğunu gösteriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: PMI, sanayi üretiminde iyi bir başlangıç olduğunu gösteriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI'nın şubatta 50,2'ye yükselmesinin, sanayi üretiminde iyi bir başlangıç yapıldığını gösterdiğini belirtti. Şimşek, PMI'nın artışının Avrupa Birliği'ndeki toparlanmayla birlikte imalat sanayisinin daha da güçleneceğini ifade etti.

01.03.2024 11:47  Güncelleme: 11:50
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2 aydır artan Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI), sanayi üretiminde yıla iyi bir başlangıç yaptıklarının göstergesi olduğunu belirterek, "Ana ticaret ortağımız Avrupa Birliği'ndeki toparlanmayla imalat sanayisi daha da güçlenecektir." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI'nın şubatta 50,2'ye yükselmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

PMI'nın 8 ay sonra 50'nin üzerinde gerçekleşerek imalat sanayisinde büyümeye işaret ettiğini vurgulayan Şimşek, "İki aydır artan PMI, sanayi üretiminde yıla iyi bir başlangıç yaptığımızı gösteriyor. Ana ticaret ortağımız Avrupa Birliği'ndeki toparlanmayla imalat sanayi daha da güçlenecektir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: PMI, sanayi üretiminde iyi bir başlangıç olduğunu gösteriyor - Son Dakika

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