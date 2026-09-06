Hazine ve Maliye Bakanı Yılmaz, bütçe açığı hedefini yüzde 3,1 olarak açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Yılmaz, bütçe açığının kademeli düşürülmesini hedeflediklerini belirterek, 2026 için öngörülen yüzde 3,5 açığı aldıkları tedbirlerle yüzde 3,1 olarak gerçekleştirmeyi beklediklerini söyledi. Bu hedef, kamu maliyesinde sıkılaşma sinyali olarak piyasalarda takip edilecek.
Yılmaz: "Bütçe açığının kademeli düşürülmesini hedefliyoruz. 2026 için yüzde 3,5 öngördüğümüz bütçe açığını aldığımız tedbirlerle yüzde 3,1 olarak gerçekleştirmeyi bekliyoruz"
Kaynak: AA
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