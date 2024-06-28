Haziranda Dünyada Kaydedilen İlginç Olaylar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Haziranda Dünyada Kaydedilen İlginç Olaylar

Endonezya'da bir kadının piton tarafından yutulması, ABD'de hapşıran adamın bağırsağının dışarı çıkması, Güney Kore'de yaşlı teyzelere spor salonuna giriş yasağı, Danimarka'da acı eriştelerin raflardan kaldırılması ve Yeni Zelanda'da bir kadının erkek arkadaşı hakkında mahkemeye başvurması gibi ilginç olaylar haziranda dünya genelinde yaşandı.

28.06.2024 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya'da yaklaşık 5 metre uzunluğundaki pitonun 45 yaşındaki kadını yutmasından Güney Kore'deki spor salonu sahibinin yaşlı teyzelerin işletmeye girişini yasaklamasına kadar haziranda birçok tuhaf olay basına yansıdı.

Hayatta herkes en az bir kere tuhaf bir olayla karşılaşabiliyor ve bunun parçası bazı kişiler, basının "bir numaralı malzemesi" olarak kullanılabiliyor.

Bu kapsamda AA muhabiri, dünya genelinde haziranda kayıtlara geçen ilginç olayları derledi.

Endonezya'da piton kadını yuttu

Endonezya'nın Güney Sulawesi bölgesinde biber satmak amacıyla yola çıkan 45 yaşındaki kadının eve dönmemesi üzerine yakınları ve köy sakinleri, arama çalışmalarına başladı.

Köylüler, çevredeki ormanlık alanda kadının eşyasının yakınında yaklaşık 5 metre uzunluğunda piton buldu.

Bir kısmı şişkin olan pitonun kadını yutmuş olabileceğinden şüphelenen köylüler, yılanı öldürdü.

Yarılan pitonun içinden kadının cansız bedeni çıkarıldı.

Şiddetli hapşıran adamın kalın bağırsağı dışarı çıktı

ABD'de kısa süre önce karnından ameliyat geçiren, yemek yerken güçlü şekilde hapşıran, ardından öksüren adamın kalın bağırsağı dışarı çıktı.

Florida'da yaşanan bu tuhaf olay, restoranda eşiyle yemek yiyen 63 yaşındaki kişinin başına geldi.

Kısa süre önce karnından ameliyat geçiren adam, güçlü hapşırığı ve takip eden öksüklerinin ardından ağrı ve ıslaklık hissetti.

Gömleğini kaldıran adam, ameliyat yarasının bulunduğu yerden kalın bağırsağının dışarı çıktığını fark etti.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, adamın bağırsağının büyük bir kısmının dışarıda olduğunu belirledi. Ekiplerce hastaneye kaldıran adamın bağırsağı, cerrahlar tarafından yerine yerleştirildi.

Yaşlı teyzelere spor salonuna giriş yasağı

Güney Kore'de spor salonu sahibi, zarara uğradığı gerekçesiyle yaşlı teyzelerin işletmeye girmelerini yasakladı.

Başkent Seul yakınlardaki Incheon'da bulunan spor salonunun sahibi, bazı yaşlı kadın müşterilerin soyunma odasında 1-2 saat kaldıklarını, havlu ya da saç kurutma makinelerini çaldıklarını öne sürdü.

Yaşlı teyzelerin, diğer müşterilerin bedenlerini "yargıladıklarını", bu nedenle bazı genç kadın müşterilerinin salonu bıraktığını belirten spor salonu sahibi, zarara uğradığını savundu.

Spor salonunun dışına "Teyzeler giremez" ve "Sadece kültürlü ve zarif kadınlar girebilir" yazılı tabela asıldı.

Danimarka, çok acı erişteleri raflardan kaldırdı

Danimarka, Güney Koreli erişte (noodle) markasının bazı ürünlerini, içeriğindeki acı biber oranının oldukça yüksek olduğu gerekçesiyle raflardan kaldırdı.

Danimarka Veteriner ve Gıda İdaresi, acı biber bileşeni kapsaisinin, tek pakette dahi akut zehirlenmeye yol açabilecek seviyede yüksek olduğunu açıkladı.

Tüketicilere ellerindeki ürünleri çöpe atmaları veya satın aldıkları mağazaya iade etmeleri uyarısında bulunuldu.

Sosyal medyada konuya ilişkin yorumlarda Danimarka halkının baharatlı yiyecekleri sevmediği, bu nedenle acılı ürünleri zehirli olarak tanımladığı iddia edildi.

Kendisini havaalanına götürmeyen erkek arkadaşı hakkında mahkemeye başvurdu

Yeni Zelanda'da bir kadın, mahalli idare mahkemesine başvurarak 6 yılı aşkın süredir birlikte olduğu erkek arkadaşının, kendisini konsere katılmak için havaalanına götürmesi ve evdeki iki köpeğine bakması amacıyla yaptıkları sözlü anlaşmayı ihlal ettiğini belirtti.

Mahkeme, köpeklerini başka yere bıraktığını, kendisini de havaalanına götürmediğini öne süren kadının, erkek arkadaşı hakkında yaptığı başvuruyu sözlü anlaşmanın herhangi bir bağlayıcılığının bulunmadığı gerekçesiyle reddetti.

Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Güney Kore, Danimarka, Endonezya, Dünya, Spor, Mahkeme, Hayvanlar, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haziranda Dünyada Kaydedilen İlginç Olaylar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:42 İkinci ’Seçil Erzan’ vakasında banka müdürü Hatice’nin paraları verdiği isim tutuklandı İkinci 'Seçil Erzan' vakasında banka müdürü Hatice'nin paraları verdiği isim tutuklandı
09:51 Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1’i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
10:33 Forbes açıkladı Türkiye’nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu
10:20 Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 11:07:30. #1.11#
SON DAKİKA: Haziranda Dünyada Kaydedilen İlginç Olaylar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement