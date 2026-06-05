HBV Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde (HBV) 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi.

HBV Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından üniversitenin dönem faaliyetlerini içeren video gösterimleri yapıldı.

Törende öğrencilere ve ailelerine hitap eden Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, öğrencilerin üniversiteden mezuniyetlerinin aslında yeni bir kapıya giriş olduğunu söyledi.

Öğrencilerin, bundan sonraki süreçte hayatın zorluklarıyla mücadele edeceklerini belirten Bostancı, "Çeşitli şartlarda kendilerini sınayacaklar. Hiç endişelenecek bir şey yok. Zorlu şartlara karşı insanlar dersler çıkarır, gelecek için yeni bir cüret, yeni bir atılım çıkartırlar. Elbette zorluklar olacak. Elbette bu hayat yolculuğunda hayal kırıklıkları olacak. Ama aynı zamanda umutlar ve zaferler olacak." dedi.

Öğrencilerin, ne ölçüde kendilerini geliştirirlerse o kadar başarılı olacaklarını ifade eden Bostancı, öğrencilerden kendilerini tarih, iktisat ve felsefe gibi alanlarda geliştirmelerini istedi.

HBV'yi birincilikle bitiren öğrencilerin plaket ve hediyeleri Rektör Bostancı tarafından takdim edildi.

Törende, HBV Türk Müziği Devlet Konservatuvarı İcra Heyeti de konser verdi.