HDK Eş Sözcüsü Beştaş: İmamoğlu'nun Tutuklanması Açık Müdahaledir

(ANKARA) - Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü ve DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının tutuklanmasının, halkın iradesine yönelik açık müdahale olduğunu belirterek, "Bu bir hukuk değil, adeta intikam operasyonudur. Bu karar, demokratik siyaseti tasfiye etme, muhalefeti susturma ve toplumu sindirme girişimidir" ifadelerini kullandı.

Beştaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının tutuklanması, halkın iradesine yönelik açık bir müdahaledir, kabul etmiyoruz. Bu bir hukuk değil, adeta intikam operasyonudur. Yargı ve hukukun araçsallaştırıldığı bir ülkede adalet olmaz; yalnızca baskı, zorbalık ve zulüm olur. Bu karar, demokratik siyaseti tasfiye etme, muhalefeti susturma ve toplumu sindirme girişimidir. Demokrasiye kelepçe vurmaya çalışmaktır. Ama biz bunu defalarca gördük. Ne halkın iradesini gasp etmeye çalışanlar kazandı, ne de baskıyla hakikat örtülebildi. Bu hukuksuzluğa sessiz kalmayacağız. Demokrasiye, barışa sahip çıkacağız, dayanışmayla direnecek, kararlılıkla mücadele edeceğiz."