HDK Operasyonuna Tepki: Kumpas Davası - Son Dakika
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HDK Operasyonuna Tepki: Kumpas Davası

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Emek Partisi, İstanbul merkezli HDK operasyonunu 'kumpas davası' olarak nitelendirdi.

18.02.2025 16:16
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(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı İskender Bayhan, Halkların Demokratik Kongresi'ne yönelik İstanbul merkezli operasyona ilişkin olarak, "Altı bin civarında kişiyi kapsayan bir HDK davası ve HDK soruşturma süreci olduğunun bilgisini öğrendik" dedi.

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen polis operasyonlarında 52 kişi gözaltına alındı. Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasında yer alan kişilere yönelik yapılan operasyonda DEM Parti MYK üyeleri Semiha Şahin ve Mehmet Saltoğlu, Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, gazeteciler Yıldız Tar, Ercüment Akdeniz ve Elif Akgül ile sanatçı Pınar Aydınlar da gözaltına alındı.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı İskender Bayhan, yürütülen soruşturmanın yeni bir kumpas davası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin 9 kentinde 60 kişiyi kapsayan bir operasyon olduğunun bilgisini aldık. İçinde İstanbul İl Başkanımızın da yer aldığı bir HDK operasyonu. Yaklaşık 10-15 yıl önce HDK çalışmalarında yer almış olan binlerce kişiyi kapsayan bir operasyonun belki de ilk halkası durumunda olan bir gözaltı operasyonuydu bu. Altı bin civarında kişiyi kapsayan bir HDK davası ve HDK soruşturma süreci olduğunun bilgisini öğrendik. Burada bir gerçeğin altını çizmek istiyoruz, bu Türkiye'de saray iktidarının ve Cumhur İttifakının bir iç cephe operasyonu, iç cephe yargısı eliyle adeta onun sopası haline gelmiş olan, iç cephe yargısı eliyle sürdürülen yeni bir kumpas davası operasyonu.

"Kumpas soruşturması derhal son bulmalıdır, gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır."

İçişleri Bakanına ve saray tarafından yönetildiği gerçek olan inkar edilemez olan bu operasyonun muhataplarına, sorumlularına buradan seslenmek istiyorum. Artık iki Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız. Birisi sizlerin gerici faşist bir rejim inşa etme amacıyla sürdürdüğünüz bu antidemokratik uygulamalar. Grev yasaklarıyla, gözaltılarla ve böylesi kumpas operasyonlarıyla, kumpas siyasetiyle sürdürdüğünüz operasyonların Türkiyesi. Bir de buna karşı emeğine, alın terine demokratik hak ve özgürlüklere sahip çıkan; ezilen, sömürülen halk kitlelerinin Türkiye'si. Mutlaka bu Türkiye kazanacak ve sizin bu kumpas siyasetiniz kaybedecek, iç cephe siyasetiniz kaybedecek. Bu binlerce kişiyi kapsayan yeni kumpas davası, kumpas operasyonu. Kumpas soruşturması derhal son bulmalıdır, gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır."

Kaynak: ANKA

İskender Bayhan, İnsan Hakları, Operasyon, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HDK Operasyonuna Tepki: Kumpas Davası - Son Dakika

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