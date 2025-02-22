HDK Soruşturmasında 30 Tutuklama - Son Dakika
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HDK Soruşturmasında 30 Tutuklama

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında 50 kişiden 30'u tutuklandı. Siyasi partiler tepkili.

22.02.2025 12:46
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(ANKARA) - Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 50 kişiden 30'u tutuklandı. Tutuklamalara, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi( SYKP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Halkevleri, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) yer aldığı siyasi parti ve örgütler yazılı açıklama yaparak tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında "PKK/KCK silahlı terör örgütünün siyasi alan yapılanması HDK içerisinde faaliyet gösterdikleri" iddiasıyla  gözaltına alınarak İstanbul Adliyesi'ne çıkarılan 50 kişiden 30'u tutuklandı. Soruşturmada, 13 kişi hakkında ev hapsi kararı verilirken, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklamalara aralarında Türkiye İşçi Partisi, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Halkevleri, Ezilenlerin Sosyalist Partisi ve Demokratik Bölgeler Partisi'nin yer aldığı siyasi parti ve örgütler sosyal medya hesaplarından yazılı açıklama yaparak tepki gösterdi.

Türkiye İşçi Partisi: "Memlekette sorun çözmek yerine sorun yaratan, emekçiye söyleyecek sözü kalmayan Saray Rejimi, aparat haline getirdiği yargıyla halkı sindirmeye çalışıyor. HDK'ye, sosyalistlere, gazeteci ve sanatçılara dönük operasyonlar ve tutuklamalar Türkiye'de gerçek bir barış, özgürlük ve kardeşlik ortamı oluşmasını baltalamaktan başka sonuç vermeyecektir. Siyasi, toplumsal ve hukuki meşruiyeti olmayan bu iktidarı derhal değiştirmek ve hukuksuzluklara son vermek için mücadeleyi yükselteceğiz. Tutuklanan arkadaşlarımız mutlaka özgürlüğüne kavuşacak."

"Komplolar sökmedi, sökmeyecek"

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi: "AKP- MHP Faşist İktidar Bloku'nun komplo operasyonları sonucu gözaltına alınan; aralarında yoldaşlarımız Mehmet Saltoğlu, Halit Elçi, Ahmet Saymadi ve Kardelen Taş'ın da bulunduğu 30 sosyalist, yurtsever ve demokrat tutuklandı. Bu karar eşitlik, özgürlük, adalet mücadelesi yürüten, yüreği demokrasiden yana atan milyonlara karşı, iktidar güdümündeki bir karardır. Ezilenler nezdinde yok hükmündedir. HDK'yi polisiye yöntemlerle kriminalize etmeye çalışanlar, karşılarında 'HDK Biziz' diyenleri bulacaktır. Komplolar sökmedi, sökmeyecek. Faşizme karşı omuz omuza."

"Baskılarla ayakta kalmaya çalışsalar da biz yılmayacağız"

Emekçi Hareket Partisi: "HDK operasyonunda onlarca dostumuz bugün hukuksuz bir şekilde tutuklandı. Siyasi iktidarın, yargıyı bir baskı ve sindirme aracı olarak kullanarak emek, barış ve demokrasi mücadelesi verenleri kriminalize etmesine geçit vermeyeceğiz. Siyasi iktidarın topluma sunacak hiçbir umudu, hiçbir çözümü kalmadı. Baskılarla ayakta kalmaya çalışsalar da biz yılmayacağız. Dayanışmamızı büyüterek, omuz omuza vererek bu zulüm ve yoksulluk iktidarını hep birlikte göndereceğiz."

"Tutuklanan arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın"

Halkevleri: "HDK soruşturma kapsamında 4 gün önce gözaltına alınan 30 kişi; gazeteciler, aydınlar, sosyalistler dün gece hukuksuzca tutuklandı. 13 kişi hakkında ise ev hapsi verildi. Bu tutuklamalarla milyonların yoksullaştırmaya, adaletsizliğe, eşitsizliğe, faşizme karşı büyüyen öfkesini sindirilebileceklerini zannedenler yenilecek! Hakikatin peşinde, halkın eşitlik, özgürlük, insanca yaşam talebini omuz omuza yükseltmeye devam edeceğiz. Tutuklanan arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın."

"Faşizmi birlikte yenelim"

Ezilenlerin Sosyalist Partisi: "Halktan, ezilenden, emekten, özgürlükten, adaletten ve eşitlikten yana olan tüm toplumsal kesimlerin ortak mücadele adresi olan Hakların Demokratik Kongresi faaliyetleri gerekçesiyle 30 yol arkadaşımız hakkında saray yargısı tarafından tutuklama kararı verildi. Umutsuzluğa, karamsarlığa, iddiasızlığa karşı politik özgürlük mücadelesini yükseltelim, faşizmi birlikte yenelim."

"Ortak yaşam umudunu kırmaya gücünüz yetmeyecek"

Demokratik Bölgeler Partisi: "Kent uzlaşısını kriminalize ederek muhalafeti bölmeye, HDK'ye yönelik saldırılarla halkların ortak yaşam umudunu kırmaya, Kürt halkının iradesini gasp ederek baskı ve şiddet politikalarıyla halkların demokrasi ve özgürlük mücadelesine set çekmeye gücünüz yetmeyecek. Tüm saldırılara karşı halklar, kadınlar, demokrasi güçleri, ezilenler olarak bizler doğadan, emekten, özgürlükten, eşitlikten, barıştan ve adaletten yana olmaya devam edeceğiz. Bu esas ile demokratik bir toplum için ortak mücadeleyi en güçlü şekilde büyütme ısrarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel HDK Soruşturmasında 30 Tutuklama - Son Dakika

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