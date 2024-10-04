HDP Eski Başkanı ve Yöneticisinin Yargılanmasına Başlandı - Son Dakika
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HDP Eski Başkanı ve Yöneticisinin Yargılanmasına Başlandı

İzmir'de PKK üyeliği iddiasıyla yargılanan HDP eski il başkanı Altan ve yönetici Çelik'in duruşması yapıldı.

04.10.2024 20:46
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İzmir'de, terör örgütü PKK üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında dava açılan eski HDP İzmir İl Başkanı Vedat Çınar Altan ve il yöneticisi Berna Çelik'in yargılanmasına başlandı.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile avukatları katıldı.

Savunması alanın sanıklardan Altan, iddianamede geçen gizli tanıkların ifadelerini ve suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliyesini istedi.

Çelik de suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini talep etti.

Tanık B.A. ise Çelik'in PKK'nın kadın yapılanmasında faaliyetlerinin olduğunu anlatarak, "Cezaevlerinin ideolojik anlamda ders alınacak yerler olduğunu söylerdi, eğitimler verirdi, onlar da ben de vardım." dedi.

Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

Eski HDP İzmir İl Başkanı Vedat Çınar Altan ve il yöneticisi Berna Çelik, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen "Kahramanlar Operasyonu" kapsamında 6 Ekim 2023'te İzmir'de gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Şüphelilerin ikametlerinde, HDP il ve ilçe başkanlıklarında yapılan aramalarda, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ait posterler, teröristlere ait fotoğraflar, yasaklanması ile toplatılması kararı bulunan ve terör örgütü propagandası içeren çok sayıda örgütsel dokümanın yanı sıra dijital materyal ele geçirilmişti.

Altan ve Çelik hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel HDP Eski Başkanı ve Yöneticisinin Yargılanmasına Başlandı - Son Dakika

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