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HEDEP Partisi DEM Parti olarak değiştirildi - Son Dakika
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HEDEP Partisi DEM Parti olarak değiştirildi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HEDEP kısaltmasını kabul etmemesi üzerine kısa ismini DEM Parti olarak belirledi. Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, yapılan basın toplantısında bu değişikliği duyurdu ve yeni ismin Yargıtay'a iletilmiş olduğunu belirtti. Ayrıca, parti tüzüğünde sadece Yargıtay'ın talep ettiği değişikliklerin yapıldığını ve Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin aday adaylığı sürecinin uzatıldığını açıkladı.

HEDEP Partisi DEM Parti olarak değiştirildi
11.12.2023 - 13:11,
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca "HEDEP" kısaltmasının kabul edilmemesi üzerine, partinin kısa ismini "DEM Parti" olarak belirledi.

YARGITAY "HEDEP" İSMİNİ KABUL ETMEDİ

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde, partinin kısa adının yeniden belirlenmesine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Doğan, "HEDEP" olarak belirlenen partinin kısa isminin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, daha önce temelli kapatılmasına karar verilen HADEP'i çağrıştırdığı gerekçesiyle kabul edilmediğini, parti tüzüğünde bazı değişiklikler yapılması gerektiği yönünde de partiye tebliğde bulunulduğunu anımsattı.

PARTİNİN UZUN ADINDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kararı sonrası yapılan toplantıda, partinin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi şeklindeki uzun adında bir değişiklik yapılmadığını, sadece yeni kısaltmanın belirlendiğini aktaran Doğan, parti tüzüğünde yalnızca Yargıtay'ın talep ettiği değişikliklerin yapıldığını kaydetti.

ADAY ADAYLIĞI SÜRECİ 20 ARALIK'A KADAR UZATILDI

Doğan, "Bu değişiklikle ilgili yaptığımız toplantının kararları ve DEM Parti, yani yeni ismimiz Yargıtay Siyasi Partiler Bürosuna ulaşmıştır. Yeni bir itiraz gelmesini beklemiyoruz" diye konuştu. Sözcü Doğan, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin partisinde aday adaylığı sürecinin 20 Aralık'a kadar uzatıldığını da bildirdi.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet, Yargıtay, HEDEP, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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