Hegseth, ara seçimlerde dış müdahaleyi önlemek için siber kapasiteyi devreye aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hegseth, ara seçimlerde dış müdahaleyi önlemek için siber kapasiteyi devreye aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kongre ara seçimlerinin dış müdahalelere karşı korunması için siber kapasitenin devreye alınmasını öngören genelgeyi imzaladı. Genelgeyle ABD Siber Komutanlığı ve savunma kurumlarına yabancı müdahaleleri tespit edip engelleme talimatı verildi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, kasımdaki ara seçimlerin "dış müdahalelere karşı korunması" amacıyla Bakanlığın siber kapasitesinin devreye alınmasını öngören genelgeyi imzaladı.

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hegseth'in imzaladığı genelge kapsamında ABD Siber Komutanlığı ile ilgili savunma kurumlarına, ara seçim sürecine yönelik yabancı müdahalelerin tespit edilmesi ve engellenmesi talimatı verildi.

ABD Siber Komutanlığı ve Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörü Orgeneral Joshua Rudd, iki kurumun ülkeyi hedef alan siber tehditleri tespit etmek ve bunlara karşı savunma sağlamak amacıyla işbirliği içinde çalıştığını belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell de yerel makamlarla koordinasyon içinde çalışacaklarını vurgulayarak, seçim sürecinin dış müdahalelere karşı korunacağını bildirdi.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ve 100 sandalyeli Senatonun üçte biri yenilenecek.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriTeknolojiGüvenlikPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok artık Montella İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti Yok artık Montella! İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti
Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek Erdoğan’dan kesin rest geldi Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek? Erdoğan'dan kesin rest geldi
A Milli Takım’a alınmayan yıldız, koca ülkeyi sallıyor Taraftarlar nasıl çıldırmasın A Milli Takım'a alınmayan yıldız, koca ülkeyi sallıyor! Taraftarlar nasıl çıldırmasın
Bülent Ersoy’un 42 yıl önce filmde emzirdiği bebek bakın kim çıktı Bülent Ersoy'un 42 yıl önce filmde emzirdiği bebek bakın kim çıktı!
Bursa’da sabırlar taştı İşte Hacıosmanoğlu’na stadı terk ettiren tezahürat Bursa'da sabırlar taştı! İşte Hacıosmanoğlu'na stadı terk ettiren tezahürat
11:17
Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü
Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü
10:56
AYM, Yeni Parti’nin isim davasını görüştü 30 gün süre verildi
AYM, Yeni Parti'nin isim davasını görüştü! 30 gün süre verildi
10:44
Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavrı
Fon vurgununda para nasıl geri ödenecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı
10:43
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid’in hikayesi “Yok artık“ dedirtti
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi "Yok artık" dedirtti
10:41
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
10:04
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı
Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 12:02:53. #.0.2#
SON DAKİKA: Hegseth, ara seçimlerde dış müdahaleyi önlemek için siber kapasiteyi devreye aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei