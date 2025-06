Hegseth: Çin'e Karşı Ortak Caydırıcılık Çağrısı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Çin'in Hint-Pasifik bölgesinde statükoyu güç yoluyla değiştirme niyetinin işaretlerini verdiği belirterek bölge ülkelerine, buna karşı ortak caydırıcılık oluşturma çağrısında bulundu.

Bakan Hegseth, Singapur'da düzenlenen Asya-Pasifik bölgesinin en önemli güvenlik forumlarından Shangri-La Diyaloğu'nda "ABD'nin Hint-Pasifik Güvenliğine İlişkin Yeni Hedefleri" başlıklı konuşma yaptı.

Konuşmasında Çin'in Hint-Pasifik'te statükoyu temelden değiştirme niyetinde olduğunu, dengeleri lehine değiştirmek üzere askeri güç kullanmaya hazırlandığını savunan Hegseth, ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin ve ortaklarının ortak caydırıcılık için savunma konusunda daha fazla sorumluluk alarak harcamalarını artırmalarını ve kabiliyetlerini güncellemeleri gerektiğini vurguladı.

Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO müttefiklerini savunma harcamalarını artırmaya ikna ettiğini, Almanya başta olmak ülkelerin harcamalarını gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine yükseltme sözü verdiğini hatırlatarak "Asya'daki müttefikler çok daha büyük bir tehditle karşı karşıya oldukları halde çok daha az savunma harcaması yaparken Avrupalı müttefiklerin bunu yapması anlamlı olmayacaktır." dedi.

Bölgede güçlü, kararlı ve gerekli kabiliyetlere sahip bir ittifak ve ortaklıklar ağına sahip olmanın Çin'e karşı kilit stratejik avantaj sağlayacağını vurgulayan Hegseth, ABD'nin Hint-Pasifik müttefiklerinin savunma kabiliyetlerini hızla güncellemesi gerektiğini belirtti.

"Güç aracılığıyla barışı sağlama"

ABD'nin kuruluşundan bu yana bir Hint-Pasifik ülkesi olduğunu ve öyle olmaya da devam edeceğini ifade eden Hegseth, bu bölgenin kendileri açısından "öncelikli harekat alanı" olduğunu vurguladı.

Hegseth, Başkanı Donald Trump liderliğinde ABD'nin "güç aracılığıyla barışı sağlama" stratejisine bağlı olduğunu, bunun yolunun da dünyanın her yerinde saldırganlığı caydırmaktan geçtiğini kaydetti.

ABD'nin Trump liderliğinde ordusunu yeniden yapılandırıp askeri kabiliyetleri artırarak caydırıcılığı inşa etmeyi hedeflediğine işaret eden Hegseth, hükümetin gelecek yıl savunma harcamalarını tarihte ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıkarmayı planladığının, Altın Kubbe füze savunma sistemi, 6. nesil hayalet savaş uçağı F-47, yeni bombardıman uçağı B-21, yeni denizaltılar, muhripler, hipersonik silahlar ve insansız hava araçlarıyla dünyanın en gelişmiş silah donanımlarına sahip olmayı amaçladıklarının altını çizdi.

Hegseth, önceki Başkan Joe Biden yönetiminde dünyanın "zayıf ve beceriksiz" bir Amerika gördüğünü, Trump yönetimiyle bunun değişeceğini, dünya çapında caydırıcılık inşa edeceklerini bunu kendi sınırlarından ve yakın çevrelerinden başlayacaklarını belirterek "Kendi güvenliğimizi öncelemenin vakti geldi." dedi.

Panama Kanalı'nı Çin etkisinden kurtardıklarını, böylelikle batı yarım küredeki güvenliği artırdıklarını dile getiren Hegseth, "Burası, kilit bir bölge. Panama Kanalı'nı Çin inşa etmedi. Çin'in burayı kontrol etmesine ve silah haline getirmesine izin vermeyeceğiz. Caydırıcılık kendi arka bahçemizden başlayacak." ifadesini kullandı.

"Biz size vaaz vermek için burada değiliz"

Hegseth, Avrupa'daki müttefiklerine kendi güvenlikleri için daha fazla sorumluk üstlenmesini savunmaya daha fazla yatırım yapmasını istediklerini belirterek "Biz hala NATO'nun Kuzey Atlantik anlamına geldiğine, Avrupalı müttefiklerimizin kıtadaki göreli avantajlarını maksimize etmeleri gerektiğine inanıyoruz. Bir ittifak eğer tek taraflı olarak görülürse ne gerçekte ne algıda sağlam olabilir." diye konuştu.

ABD'li bakan, Avrupalı müttefiklerin kendi kıtalarında daha fazla sorumluk üstlenmesiyle ABD'nin buradaki yükünün hafifleyeceği???????ni ve öncelikli harekat alanı olarak gördüğü Hint-Pasifik'e odaklanmasını artırabileceğini vurguladı.

Başkan Trump'ın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı konuşmada, ABD'nin geçmişin ahlak vaaz eden dış politikasıyla artık ilgilenmediğini vurguladığını hatırlatan Hegseth, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz ülkeleri belirli siyaset ve ideolojileri benimsemeye veya uygulamaya zorlamak için burada değiliz. Biz iklim değişikliği veya kültürel sorunlara dair size vaaz vermek için burada değiliz. Biz siz irademizi dayatmak için burada değiliz. Hepimiz egemen ülkeleriz. Biz, sizin geleneklerinize ve ordularınıza saygı duyuyoruz. Barış ve refah yolunda çakışan çıkarlarımız için sizle birlikte çalışmak istiyoruz."

"Çin'in yarattığı tehdit gerçek ve her an acil hale gelebilir"

Hegseth, ABD'nin kendi sınırları ve yakın çevresinin ötesinde güç pozisyonunu Komünist Çin'in saldırganlığını önlemeye yönelik olarak yeniden yönlendireceğine dikkati çekti.

ABD'nin Çin ile çatışma arayışında olmadığını, Çin'i tahrik etmeyi, çevrelemeyi veya rejimini değiştirmeyi amaçlamadığının altını çizen Hegseth ancak Çin'in ABD'yi bölgeden uzaklaştırmasına, müttefiklerini ve ortaklarını korkutmasına ve boyunduruk altına almasına da izin vermeyeceklerini vurguladı.

Çin'in Asya'da hegemonik güç olmayı hedeflediğini, bölgenin en canlı ve hayati alanlarına hakim olmayı ve kontrol altına almayı umduğunu ileri süren Hegseth, bunun için ordusunu büyük ölçekte yapılandırdığı, gri alan taktikleri ve hibrit savaş yöntemleri dahil askeri güç kullanma niyetini daha fazla orta koyduğuna dikkati çekti.

Hegseth, Çin'in Güney Çin Denizi'nde resif ve adacıkları yasa dışı ele geçirip askerileştirdiği, komşu ülkelerin egemenliğini tehdit ettiği, seyrüsefer ve uçuş özgürlüğünü engellendiğini, Tayvan'ı işgal etme niyetini ortaya koyduğuna işaret ederek "Çin'in yarattığı tehdit gerçek ve her an acil hale gelebilir. Pekin'in Hint-Pasifik'te dengeleri değiştirmek üzere askeri güç kullanmaya hazırlandığı herkes için açık olmalı. Çin, bölgedeki statükoyu temelden değiştirmek istediğini açıkça gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bölge ülkelerinin, coğrafi zorunlulukların da etkisiyle Çin ile ekonomik ilişkilerini geliştirirken ABD ile savunma alanında işbirliğini sürdürme yoluna gittiğine ifade eden Hegseth, Pekin yönetimini ekonomik bağımlılıkları amaçları doğrultusunda kullandığına ve bunun savunma alanında karar alma süreçlerini karmaşık hale getirdiğine dikkati çekti.

Hegseth, Başkan Trump'ın kendi iktidarında Çin'in Tayvan'ı işgal edemeyeceğini söylediğini hatırlatarak "Amacımız savaşı engellemek, onu çok maliyetli hale getirerek barışı tek seçenek haline getirmek. Bunu müttefiklerimiz ve savunma ortaklarımızla oluşturacağımız caydırıcılığın güçlü kalkanıyla yapacağız. Güç yoluyla barışın nasıl sağlanacağını birlikte göstereceğiz." dedi.

ABD'li bakan, caydırıcılığın başarısız olması halinde ise Başkomutan'ın savaşmaya ve kazanmaya hazır olacağını ifade etti.

Shangri-La Diyaloğu

Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünün (IISS) düzenlediği Shangri-La Diyaloğu, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Singapur'da yapılıyor.

Bu yıl 22'nci kez düzenlenen foruma, Asya-Pasifik, Kuzey Amerika, Avrupa ve Orta Doğu'dan hükümet yetkilileri, savunma bakanları, askeri yetkililer ve güvenlik uzmanları katılıyor.