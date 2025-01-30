Hegseth: Guantanamo, Göçmenler İçin Mükemmel Alan - Son Dakika
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Hegseth: Guantanamo, Göçmenler İçin Mükemmel Alan

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Guantanamo Körfezi'ni suçlu göçmenler için uygun bir tesis olarak değerlendirdi.

30.01.2025 13:47
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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Guantanamo Körfezi'nde "ülkeye kaçak giren suçlu göçmenlerin" yerleştirileceği tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savundu.

Hegseth, Fox News kanalında yayınlanan The Will Cain Show programında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Guantanamo Körfezi'nde "ülkeye kaçak giren suçlu göçmenlerin" yerleştirilmesi için tesis kurulması talimatına dair değerlendirmelerde bulundu.

Göçmenlerin sınır dışı edilene kadar Guantanamo Körfezi'nde "geçici olarak" tutulacağını belirten Hegseth, "Guantanamo Körfezi, göçmenler için mükemmel bir alan." dedi.

Guantanamo Körfezi'nde 2004-2005 yılları arasında görev yaptığını hatırlatan Hegseth, burada 30 bin kişinin barınabilmesi için yeterli kapasitenin olduğunu söyledi.

Hegseth, Guantanamo Körfezi'nde El Kaide ve Taliban üyelerinin tutulduğu "Kamp 5 ve 6" gibi adlandırılan tesislerin bulunduğunu diğer tarafta ise göçmenlerin ve mültecilerin ülkelerine geri gönderilene kadar tutulduğunu bir kısmın yer aldığını kaydetti.

Pete Hegseth, göçmen ve mültecilerin tutulduğu kısmın kapasitesinin artırılması ihtimalinin konuşulduğunu da kaydetti.

The Hill'in haberine göre de Hegseth, Fox News kanalındaki bir başka programda Guantanamo için "Aslında 90'lı yıllarda on binlerce Haitili ve Kübalı göçmen, bir krizin parçası olarak burada tutulmuştu." ifadelerini kullandı.

Guantanamo Körfezi'nde düzensiz göçmenler için tesis

Yasa dışı bir göçmen tarafından öldürülen Amerikalı bir üniversite öğrencisine atfen "Laken Riley Yasası" olarak adlandırılan tasarı, Kongrenin her iki kanadından bazı Demokratların da desteğiyle geçmişti.

Tüm seçim sürecinde kendisi için en önemli başlığın sınır güvenliği olduğunu söyleyen Trump için büyük bir "yasal zafer" sayılan düzenleme, sınır muhafızlarına, çeşitli suçlara karışmış düzensiz göçmenleri mahkeme kararı olmaksızın tutuklama imkanı veriyor.

ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla Trump, yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye kaçak giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hegseth: Guantanamo, Göçmenler İçin Mükemmel Alan - Son Dakika

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