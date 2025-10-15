Hegseth'in Uçağı Acil İniş Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hegseth'in Uçağı Acil İniş Yaptı

15.10.2025 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Savunma Bakanı Hegseth'in uçağı, camındaki çatlak nedeniyle İngiltere'ye acil iniş yaptı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in uçağının, camındaki çatlak nedeniyle İngiltere'ye acil iniş yaptığı belirtildi.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, NATO toplantısından dönen Hegseth'in uçağının ön camında meydana gelen çatlama nedeniyle İngiltere'deki bir havalimanına acil iniş yaptığı bilgisini paylaştı.

Parnell, "NATO Savunma Bakanları Toplantısı'ndan ABD'ye dönerken, Hegseth'in uçağı, ön camındaki bir çatlak nedeniyle Birleşik Krallık'a plansız bir iniş yaptı." ifadesini kullandı.

Uçağın "standart prosedürlere uygun şekilde" indiğinin altını çizen Parnell, Bakan Hegseth dahil uçaktaki herkesin güvende olduğunu kaydetti.

Bakan Hegseth, bugün, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen Ukrayna Savunma İrtibat Grubu Toplantısı'na katılmış ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatını değerlendirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Havacılık, İngiltere, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hegseth'in Uçağı Acil İniş Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Instagram’a 18 yaş sınırı geldi Instagram'a 18 yaş sınırı geldi
Arkadaşlarının öldüğünü görünce polisi arayıp kaçtılar Arkadaşlarının öldüğünü görünce polisi arayıp kaçtılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini tebrik etti
Karbonmonoksit faciası: Anne ve 1 buçuk yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Karbonmonoksit faciası: Anne ve 1 buçuk yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Netanyahu: Hamas silahsızlanmazsa kıyamet kopacak Netanyahu: Hamas silahsızlanmazsa kıyamet kopacak
ABD’den uyuşturucu kaçakçılığı yapılan tekneye saldırı 6 kişi hayatını kaybetti ABD'den uyuşturucu kaçakçılığı yapılan tekneye saldırı! 6 kişi hayatını kaybetti

21:52
Galatasaray pusuya yattı: Hedefte dünyaca ünlü bir yıldız var
Galatasaray pusuya yattı: Hedefte dünyaca ünlü bir yıldız var
21:47
Trump: Hamas gerekeni yapmazsa askeri operasyon yeniden başlar, İsrail Gazze’ye dönebilir
Trump: Hamas gerekeni yapmazsa askeri operasyon yeniden başlar, İsrail Gazze'ye dönebilir
21:17
Çatışmalar yeniden başladı Pakistan, Afganistan’ın en kritik binasını vurdu
Çatışmalar yeniden başladı! Pakistan, Afganistan'ın en kritik binasını vurdu
21:00
En yakınındaki isim konuştu İşte Fatih Ürek’in son durumu
En yakınındaki isim konuştu! İşte Fatih Ürek'in son durumu
20:57
Haftalardır otelde kalıyorlardı Galatasaraylı yıldızın yeni evinin manzarası büyüledi
Haftalardır otelde kalıyorlardı! Galatasaraylı yıldızın yeni evinin manzarası büyüledi
19:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eskişehir’deki nadir toprak elementleri sahası, dünyanın en büyük ikincisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eskişehir'deki nadir toprak elementleri sahası, dünyanın en büyük ikincisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2025 22:27:27. #.0.5#
SON DAKİKA: Hegseth'in Uçağı Acil İniş Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.