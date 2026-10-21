Hegseth, Patriot sevkiyatı iddialarını yalanladı, hükümetin Ukrayna tutumu değişmedi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerinin sevkiyatını henüz onaylamadığı iddialarının ardından, bu ülkeye yönelik tutumlarının değişmediğini belirtti.

The Hill gazetesinin haberine göre Hegseth, Wisconsin eyaletinde gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerinin sevkiyatını henüz onaylamadığına dair iddialara ilişkin Hegseth, medyada Bakanlık hakkında dile getirilen birçok iddianın doğru olmadığını savundu.

Hegseth, hükümetin Kiev'e karşı tutumunun "hiçbir şekilde" değişmediğini belirterek "Önleyici füzeler gibi konularda kendi adamlarımızın da mümkün olan en fazla miktarda ekipmana sahip olmasını sağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın "kahramanca bir mücadele" ortaya koyduğunu ve "önemli ölçüde katkılar" sağlandığını aktaran Hegseth, "Hatta önceki yönetim döneminde o kadar fazla yardım yapıldı ki stoklarımızdaki mühimmat ve silahlar tükendi. Başkan (Donald Trump) da şimdi bu stokları yeniden doldurmamızı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hegseth, Kiev'e yönelik politikalarının değişmediğini yineleyerek Başkan Trump'ın barışın sağlanmasını ve her iki tarafın da bu noktada uzlaşmasını istediğini aktardı.

Ukrayna yönetiminin, Starlink uydu sisteminin askeri versiyonu olan Starshield sisteminin yavaşladığını açıklaması hakkında Hegseth, "Hiçbir şeyi geri çekmedik. Nihayetinde uyulması gereken hizmet kullanım koşulları var. Bu konuda karar verme yetkisi Starlink'e ait. Ancak bizim açımızdan hiçbir şey değişmedi. Bu yönde herhangi bir talimat vermedik veya benzeri bir adım atmadık." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, küresel akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Rusya ile yüz binlerce ton dizel tedariki konusunda anlaştıklarını, karşılığında yaptırımları geçici olarak askıya aldıklarını duyurmuştu.

Trump, 19 Ekim'deki açıklamasında da son dönemde ilişkilerinin gerildiği Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Moskova ile anlaşma yapmaya istekli olmadığını savunarak "Belki de Zelenskiy'nin, müzakereleri başka birine devretmesinin zamanı gelmiştir." ifadesini kullanmıştı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine 20 Ekim'de konuşan kaynaklar, Savunma Bakanı Hegseth'in, Ukrayna'nın balistik füzelerin önlenmesi amacıyla talep ettiği Patriot hava savunma sistemlerinin ??????sevkiyatını resmi olarak reddetmediğini ancak onaylanması için gereken adımları tamamlamadığını öne sürmüştü.