Hegseth'ten İran'a Saldırı Uyarısı - Son Dakika
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Hegseth'ten İran'a Saldırı Uyarısı

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ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran'a saldırıların 'sürdürülemez' olduğunu ve tehlike oluşturduğunu bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, İran'a yönelik geniş çaplı saldırıların "sürdürülemez" olduğu ve bu süreçte ABD'nin, farklı bölgelerden gelebilecek tehditlere karşı koyma kapasitesinin zayıflayabileceği yönünde uyarıldığı iddia edildi.

Washington Post (WP) gazetesinin, askeri makamların Hegseth için hazırladıkları değerlendirme belgesi hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Orta Doğu'da konuşlu bazı ABD birliklerine eylül ayına, bazılarına ise 2027'ye kadar bölgede kalmaları talimatı verildiği ileri sürüldü.

Haberde, ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM), ABD Pasifik Komutanlığı (PACOM), ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM) dahil diğer birimlerin liderlerinin, söz konusu talimat konusunda fikir ayrılığı yaşadığı ifade edildi.

Bu askeri liderlerin, Hegseth'i, İran'a yönelik "geniş çaplı askeri operasyonların sürdürülemeyeceği" ve ABD'nin, diğer bölgelerden gelebilecek tehditlere karşı koyma kapasitesini zayıflatabileceği konusunda uyardığı iddia edildi.

Haberde ayrıca, ABD'nin Avrupa, Asya ve Latin Amerika'da konuşlu komutanlıklarının, İran'la savaş nedeniyle güçlerini Orta Doğu'ya kaydırmasının, operasyon ve eğitim kapasitelerini "sınırladığı" kaydedildi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hegseth'ten İran'a Saldırı Uyarısı - Son Dakika

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