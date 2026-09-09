Heilongjiang'da 36 bin hektarlık çeltik tarlasında sonbahar hasadı başladı
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yaklaşık 36.667 hektarlık çeltik tarlasında sonbahar hasadı başladı. Bölgedeki çiftçiler, verimli bir sezon geçirmek için hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
SHUANGYASHAN, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde çeltik tarlalarında hasat sezonu başladı. Yaklaşık 36.667 hektarlık çeltik tarlalarında sonbahar hasadı için hummalı çalışmalar sürüyor.
Kaynak: Xinhua
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