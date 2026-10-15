Hekim Birliği, Ordu Devlet Hastanesi'nin şehir merkezi hizmetlerinin sürmesini istedi - Son Dakika
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Hekim Birliği, Ordu Devlet Hastanesi'nin şehir merkezi hizmetlerinin sürmesini istedi

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Hekim Birliği, Ordu Devlet Hastanesi\'nin şehir merkezi hizmetlerinin sürmesini istedi
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Hekim Birliği Sendikası ve Türk Tabipleri Birliği, Ordu Devlet Hastanesi hizmetlerinin şehir merkezinden kaldırılacağı iddialarını basın açıklamasıyla yanıtladı. Açıklamada, acil, anjiyografi ve yoğun bakım hizmetleriyle hayati müdahale kapasitesinin korunması istendi.

(ORDU) - Hekim Birliği Sendikası, Ordu Şehir Hastanesi'nin açılmasıyla birlikte Ordu Devlet Hastanesi'nin sağlık hizmetlerinin şehir merkezinden kaldırılmasına yönelik iddialara ilişkin, " Ordu Devlet Hastanesi'nin bağımsız kurumsal yapısı, güçlü ikinci basamak hizmetleri ve şehir merkezindeki hayati müdahale kapasitesi korunmalıdır" açıklamasını yaptı.

Hekim Birliği Sendikası ve Türk Tabipleri Birliği, Ordu Şehir Hastanesi'nin açılmasıyla birlikte Ordu Devlet Hastanesi'nin sağlık hizmetlerinin şehir merkezinden kaldırılmasına yönelik iddialara ilişkin, Ordu Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması düzenledi.

Hekim Birliği adına yapılan basın açıklaması, İdari İşler Başkan Yardımcısı Op. Dr. Çağlar Yıldırım tarafından okundu. Yıldırım, şunları kaydetti:

"Şehir merkezine yaklaşık 8–10 kilometre uzaklıktadır. Trafik yoğunluğu, yol koşulları ve olağanüstü durumların acil ulaşımı nasıl etkileyeceği çok önemli bir husustur. Şimdi soruyoruz: Şehir merkezindeki acil servis, anjiyografi, ameliyathane ve yoğun bakım kapasitesi kaldırılırsa vatandaşlarımız bu hizmetlere nasıl ulaşacaktır? Merkezde hangi kamu hastanesi, hangi acil müdahaleyi yapabilecek durumda tutulacaktır? Bir gün 'Hastaneye yetiştirilemedi' haberleriyle karşılaşmak istemiyoruz. Kalp krizi, ağır kanama veya ciddi yaralanma nedeniyle yaşanabilecek yaşamsal kayıplardan sonra 'Keşke' dememek için bugün gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Ordu Devlet Hastanesi'nin bağımsız kurumsal yapısı, güçlü ikinci basamak hizmetleri ve şehir merkezindeki hayati müdahale kapasitesi korunmalıdır."

"PROJENİN ÇİZİM MALİYETİNİ, İHALE İPTALİ SONRASINDA NEDEN TAMAMLANMADIĞINI AÇIKLAYIN"

Yıldırım, milletvekillerine, Sağlık Bakanlığı'na ve ilgili kurumlara seslenerek, şu talepleri sıraladı:

"Mevcut hastane hizmet verirken arkasındaki alana yeni hastane yapılmasını bugün engelleyen nedenleri açıklayın. Projenin çizim maliyetini, ihale iptali sonrasında neden tamamlanmadığını ve bugünkü planlamanın teknik dayanaklarını kamuoyuyla paylaşın. Şehir merkezinde kamu sağlık kuruluşu bünyesinde acil servis, anjiyografi, ameliyathane, yoğun bakım ve ileri tanı hizmetlerinin kesintisiz devamını güvence altına alın. Önce güvenli yeni hastane yapılsın, hizmetler güvenle taşınsın; ardından eski binalar hakkında bilimsel raporların gerektirdiği işlemler yapılsın."

Kaynak: ANKA
Türk Tabipleri BirliğiAnjiyografiSağlıkGüncelSon Dakika

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