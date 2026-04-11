Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hekim Birliği Sendikası İstanbul Şubesi Açıldı

11.04.2026 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hekim Birliği Sendikası'nın İstanbul Avrupa Şubesi törenle açıldı, hekim hakları vurgulandı.

Haber - Kamera: Umut GÖKBULUT

(İSTANBUL) - Hekim Birliği Sendikası'nın İstanbul Avrupa Şubesi törenle açıldı.

Törene, Hekim Birliği Sendikası Genel Başkanı Genel Başkan Hatice Çerçi Balcı, Hekim Birliği İstanbul Avrupa Şube Başkanı Serkan Özbakış ve MYK üyeleri katıldı. Törende konuşan Balcı, şunları söyledi:

"Hekim Birliği Sendikası İstanbul Avrupa Şubesi'nin kuruluşu; yalnızca bir ofis açılışı değil, hekimlik mesleğinin onurunu, emeğini ve haklarını"

savunma kararlılığımızın somut bir tezahürüdür. Biliyoruz ki hekimlik; fedakarlık, bilgi ve büyük bir sorumluluk gerektiren

kutsal bir meslektir. Ancak bu mesleğin sürdürülebilirliği, hekimlerin özlük haklarının korunması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve mesleki saygınlığının güçlendirilmesiyle mümkündür. İşte bu bilinçle hareket ederek Avrupa yakasındaki meslektaşlarımıza daha yakın olmak, yaşadıkları sorunları yerinde dinlemek ve hak mücadelesini birlikte büyütmek amacıyla bu şubeyi açıyoruz.

Unutmamalıyız ki haklarımızı korumanın yolu birlikten geçer. Ayrılık bizi zayıflatır, birlik ise bizi güçlü kılar. Farklı uzmanlıklardan, farklı

hastanelerden, farklı semtlerden gelen hekimler olarak sesimizi tek bir çatı altında birleştirdiğimizde, haklarımızı savunma gücümüz de o denli

artacaktır.

Sendikamız bugüne kadar hekimlerin haklarını korumayı, emeğin karşılığını almasını sağlamayı ve mesleki itibarını yükseltmeyi temel ilke edinmiştir. Bölünmek yerine dayanışmayı, susmak yerine hak aramayı seçtik. Bu anlayış bizim en büyük gücümüzdür ve bu yeni şubemizle o gücü daha da büyüteceğiz. Haklarımız için birlikte daha güçlüyüz, birlikte daha kararlıyız ve birlikte daha ileri gideceğiz. Gelin birlik olalım."

Kaynak: ANKA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 16:16:14. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.