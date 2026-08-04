Hekimhan Belediye Başkanı Yıldırım YENİ Parti'ye geçti - Son Dakika
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Hekimhan Belediye Başkanı Yıldırım YENİ Parti'ye geçti

Hekimhan Belediye Başkanı Yıldırım YENİ Parti\'ye geçti
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Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, YENİ Parti'ye katılarak partinin Malatya'daki ilk belediye başkanı oldu. YENİ Parti Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, dört belediye başkanı ve çok sayıda belediye meclis üyesinin de partiye katılacağını açıkladı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN – Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım YENİ Parti'ye katılarak, partinin Malatya'daki ilk belediye başkanı oldu. YENİ Parti Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, dört belediye başkanı ile Battalgazi, Yeşilyurt, Yazıhan ve Akçadağ'daki belediye meclis üyelerinin de partiye katılacağını açıkladı.

Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, YENİ Parti Malatya İl Başkanlığı'nda üyelik formunu imzalayarak YENİ Parti'ye katıldı.

Burada konuşan YENİ Parti Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Malatya İl Örgütü ile tüm ilçe örgütlerinin kuruluş dilekçelerinin valilik ve kaymakamlıklara teslim edildiğini söyledi.

"DÖRT BELEDİYE BAŞKANIMIZ DA BİZİMLE OLACAK"

Yıldız, partiye yeni katılımların süreceğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün sabah itibarıyla Valiliğe verdiğimiz dilekçeyle beraber YENİ Parti Malatya İl Örgütümüzü, tüm ilçelerimizde de kaymakamlıklara ulaşan dilekçelerimizle birlikte bugün itibarıyla kurulduk.

Diğer arkadaşlarımızın da katılımlarını tek tek duyuracağız. Dört belediye başkanımız da bizimle olacak. Bununla beraber Battalgazi'de, Yeşilyurt'ta, Yazıhan'da ve Akçadağ'da belediye meclis üyelerinden YENİ Partimize katılımlar olacak. Bunun ilk adımını, ilk imzasını Mehmet Şerif Başkan atıyor. Malatyamıza, Hekimhanımıza hayırlı uğurlu olsun."

"YOL ARKADAŞLARIMDAN KOPMADAN YENİ PARTİ'YE KATILIYORUM"

Üyelik formunu imzalayan Hekimhan Belediye Başkanı Yıldırım ise belediye meclis üyeleriyle birlikte YENİ Parti'ye katılmaktan onur duyduğunu ifade ederek, "Bugüne kadar birlikte yol yürümekten onur duyduğum arkadaşlarımdan ayrılmadan, onları yarı yolda bırakmadan, yol arkadaşlarımdan kopmadan bugün bu yeni yolda YENİ Parti'ye belediye başkanı olarak ve belediye meclis üyelerimizle birlikte katılmanın onurunu yaşıyorum. Yolumuz açık olsun, yolumuz aydınlık olsun. Partimize, halkımıza ve Türkiye'ye hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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