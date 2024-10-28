Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım ve Askerlik Şubesi Başkanı Üsteğmen Ümit Can Akıncı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Kaymakam Günlü ve Belediye Başkanı Yıldırım, esnafa bayrak dağıttı.
Ardından ilçe şehitliğinde Kur'an okundu.???????
Son Dakika › Güncel › Hekimhan'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?