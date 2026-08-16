Hekimhan'da Sel Felaketi - Son Dakika
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Hekimhan'da Sel Felaketi

Hekimhan\'da Sel Felaketi
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde sağanak, sel ve heyelana yol açtı; evler ve kayısı hasadı etkilendi.

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde yaklaşık 2 saat etkili olan sağanak, sel ve heyelana neden oldu. Derelerin taştığı ilçede ev, depo ve ahırları su bastı, kayısı hasadına da zarar verdi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 2 saat süren sağanağın ardından Kurşunlu, Kocaözü ve Söğüt mahallelerinden geçen Uma Deresi, Sarıl Deresi ve Kızıldere'nin su seviyesi hızla yükseldi. Derelerin taşması sonucu sel suları yerleşim alanlarına ulaştı. Bazı ev, depo ve ahırları su basarken yollar, selin taşıdığı çamur ve molozlarla kaplandı. Mahallenin bazı noktalarında araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi, bazı araçlar ise çamur içerisinde kaldı. Su basan ahırlardaki hayvanlar da taşkından etkilendi.

Kocaözü Mahallesi sakinlerinden İlyas Doğan, sağanağın kısa sürede etkisini artırdığını ve taşan derelerin yerleşim alanlarında büyük zarara yol açtığını, İsa Mertoğlu ise sel sularının ev, depo ve tarım alanlarına ulaştığını belirterek yaşanan taşkın nedeniyle vatandaşların mağdur olduğunu ifade etti.

'KAYISI AĞAÇLARI ZARAR GÖRDÜ'

Sağanağın kayısı hasadı dönemine denk gelmesi üreticilere zarar verdi. Bahçelerde ve sergenlerde bulunan kayısıların bir bölümü sel suları ve çamurdan etkilenirken üreticiler ürünlerini kurtarmak için mücadele etti. Mahalle sakini Nazmi Coşkun, selin özellikle tarımla geçimini sağlayan vatandaşları olumsuz etkilediğini belirterek, kayısı ürünlerinde ciddi zarar oluştuğunu dile getirdi. Saniye Doğan ise sağanak ve taşkının ardından bölgede yaşanan mağduriyeti anlatarak, yetkililerden zarar gören vatandaşlara destek verilmesini istedi.

Kocaözü Mahalle Muhtarı Serkan Coşkun, "Taşkınların önüne geçilebilmesi için bölgedeki dere yataklarında gerekli çalışmaların yapılması gerek. Sel ev, depo, yollar ve tarım alanlarına zarar verdi. Yaşanan sorunların kalıcı çözüme ulaştırılması gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA

Doğal Afetler, Hekimhan, Malatya, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hekimhan'da Sel Felaketi - Son Dakika

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