Hekimlerden Dr. Hüsam Ebu Safiyye İçin Yürüyüş - Son Dakika
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Hekimlerden Dr. Hüsam Ebu Safiyye İçin Yürüyüş

18.07.2026 20:21
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İstanbul'da hekimler, Gazze'deki Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması için yürüdü.

(İSTANBUL) Bir grup hekim ve sağlık çalışanı Gazze'de hastalarının başından ayrılmamasıyla tanınan Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması talebiyle Sultanahmet'te sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdi.

İstanbul'da hekimler ve sağlık çalışanları, akşam saatlerinde, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nin başhekimi Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması talebiyle Çemberlitaş'tan Ayasofya Camii'ne sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdi. Beyaz önlükleriyle yürüyen hekimlere aileleri ve vatandaşlar da eşlik etti. Yürüyüş, Ayasofya önünde okunan basın açıklamasıyla sona erdi.

Çocuk doktoru Dr. Hüsam Ebu Safiyye, hastanesi kuşatma altındayken hastalarını terk etmeyi reddetmiş, 27 Aralık 2024'te İsrail güçlerinin hastane baskınında alıkonulmuştu. Bir buçuk yılı aşkın süredir suçlama ve yargılama olmaksızın tutuluyor. İsrail Yüksek Mahkemesi 16 Haziran 2026'da tahliye başvurusunu reddetti. Avukatının 2 Temmuz'daki ziyaretinde aktardığına göre vücudunda işkence izleri bulunuyor ve hayati tehlike altında. Birleşmiş Milletler'e bağlı üç ayrı organ, derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Hekimler adına yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bizler, hastaları arasında hiçbir ayrım gözetmeyeceğine yemin etmiş hekimleriz. Bu yemin bize, zulüm karşısında susmayı değil, mazlumun yanında durmayı emreder. Bugün buradaki duruşumuz bir öfke gösterisi değil, bu yeminin gereğidir; bir vicdan duruşudur. Tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları; bu onurlu duruşta yanımızda yer almaya, sesimize ses katmaya davet ediyoruz"

"HÜSAM EBU SAFİYYE DERHAL, KOŞULSUZ SERBEST BIRAKILMALI"

Eylemde talepler ise şöyle sıralandı:

"Dr. Hüsam Ebu Safiyye derhal, koşulsuz ve sağ salim serbest bırakılmalıdır. Serbest bırakılıncaya kadar; işkence ve kötü muamele son bulmalı, bağımsız hekimlerin, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin ve insan hakları gözlemcilerinin kendisine erişimi derhal sağlanmalıdır."

Keyfi olarak alıkonulan bütün sağlık çalışanları serbest bırakılmalı; gözaltında hayatını kaybedenlerin naaşları ailelerine teslim edilmelidir.

Hastanelere, sağlık çalışanlarına, ambulanslara ve hastalara yönelik saldırılar derhal son bulmalı; Gazze'ye insani ve tıbbi yardımın engelsiz girişi sağlanmalıdır.

Bu suçların failleri hakkında uluslararası hukuk işletilmeli; sorumlular yargı önüne çıkarılmalıdır.

Başta Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Tabipler Birliği ve ülkemizin tüm sağlık meslek kuruluşları olmak üzere ilgili bütün kurumları, meslektaşımız ve Gazze'nin sağlık sistemi için sözden öte, etkin ve somut adım atmaya davet ediyoruz"

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, İstanbul, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hekimlerden Dr. Hüsam Ebu Safiyye İçin Yürüyüş - Son Dakika

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