HEKİMSEN'den memurlara ekonomik kalkınma modeli

HEKİMSEN tarafından planlanan yeni ekonomik yapıyla, üyeler ev ve araç gibi temel ihtiyaçlara daha kolay erişebilecek. Ortak yatırım modeli, toplu filo alımları ve hazine ihaleleriyle maliyetler düşürülecek, elde edilen kazanç üyeler arasında paylaştırılacak. Sistem, banka kredilerine alternatif olarak kurgulanırken, konfederasyon çatısı altında genişletilmesi planlanıyor.

HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, memurların maaşlarıyla ev ve araç alamadığını belirterek, filo alımlarıyla uygun fiyatlı araç temin ettiklerini hatırlattı. Yeni yapıyla hazine arazilerine girileceğini, kongre merkezli otel yatırımları yapılacağını ve üyelerin banka kredisi kullanmadan ev ve araç sahibi olacağını söyledi. Kurban, sisteme tüm memurların dahil edilebileceğini ve ilerleyen süreçte borsaya açılmayı planladıklarını da ekledi.