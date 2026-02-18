HEKİMSEN, Sağlık Bakanı ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

HEKİMSEN, Sağlık Bakanı ile Görüştü

18.02.2026 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HEKİMSEN, Sağlık Bakanı Memişoğlu ile hekimlik meslek kanunu ve haklarını görüştü.

(ANKARA) - Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİMSEN) Başkanı Adil Kurban ve Yönetim Kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti. HEKİMSEN'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Hekimlik Meslek Kanunu ve hekim hakları Bakanlık gündemindeydi. Bir saati aşkın süren görüşmede sahadan aldığımız somut verileri doğrudan ilettik" denildi.

HEKİMSEN'in, sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hekimlik Meslek Kanunu ve hekim hakları Bakanlık gündemindeydi. Başkanımız Adil Kurban liderliğinde HEKİMSEN Yönetim Kurulu ve kurucu üyelerimizle birlikte Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu makamında ziyaret ettik. Bir saati aşkın süren görüşmede sahadan aldığımız somut verileri doğrudan ilettik: Hekimlik Meslek Kanunu, hekimlerimizin özlük hakları, malpraktis uygulamalarında yaşanan sorunlar, Aile Hekimliği sisteminde yapısal problemler, SBAHBS kapsamında teknik ve idari aksaklıklar. Sağlık sisteminin sürdürülebilirliği için çözümün diyalog, istişare ve ortak akıl ile mümkün olduğuna inanıyor, sonuç odaklı iş birliğine hazır olduğumuzu ifade ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Sağlık Bakanı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HEKİMSEN, Sağlık Bakanı ile Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
11 ayın sultanı Ramazan başlıyor İşte il il sahur ve iftar saatleri 11 ayın sultanı Ramazan başlıyor! İşte il il sahur ve iftar saatleri
Günler sonra tezgahta görünce dayanamadı, çiğ çiğ ağzına attı Günler sonra tezgahta görünce dayanamadı, çiğ çiğ ağzına attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika’da çatışma istemiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'da çatışma istemiyoruz
UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

15:05
Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı
Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı
14:54
Erdoğan’dan komisyon raporuna ilk yorum Süreç için yeni adres verdi
Erdoğan'dan komisyon raporuna ilk yorum! Süreç için yeni adres verdi
14:44
Mahkemeden Metin Akpınar’a 6 Milyon TL’lik tazminat şoku
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku
14:41
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
13:59
Kritik eşik aşıldı, Öcalan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 15:12:26. #7.11#
SON DAKİKA: HEKİMSEN, Sağlık Bakanı ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.