Helene Kasırgası'nda Can Kaybı 227'ye Yükseldi - Son Dakika
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Helene Kasırgası'nda Can Kaybı 227'ye Yükseldi

Florida'yı vuran Helene Kasırgası nedeniyle can kaybı artarken, birçok yol hala kapalı durumda.

06.10.2024 11:17
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ABD'nin Florida eyaletini 4 kategorisiyle vuran Helene Kasırgası'nın neden olduğu afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 227'ye yükseldi.

Florida kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vuran Helene Kasırgası'nın neden olduğu afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Kasırga kaynaklı şiddetli rüzgar ve su baskınlarının etkili olduğu North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida ve Virginia eyaletlerinde yetkililerin açıkladığı can kaybı 227'ye yükseldi.

Yetkililer, kayıp kişi sayısının henüz belirsiz olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini bildirdi.

Kasırga nedeniyle bölgede hala yüzlerce yol ulaşıma kapalı bulunuyor.

Helene, 2005'teki Katrina Kasırgası'ndan bu yana ABD topraklarını vuran en ölümcül kasırga oldu.

Helene Kasırgası

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıklamıştı. Kasırga kısa sürede Georgia, Virginia, South Carolina, North Carolina ve Tennessee'yi de etkisi altına almıştı.

Kasırganın ilk vurduğu yer olan Florida'da 1,2 milyonu aşkın, Georgia'da 1 milyon, South Carolina'da 1,3 milyon ve North Carolina'da da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi olmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, Florida ve North Carolina'da "afet durumu" ilan ederek, kasırgadan olumsuz etkilenenler için "federal yardım" talimatı vermişti.

Kaynak: AA

Güney Karolina, Doğal Afetler, Politika, Virginia, Florida, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Helene Kasırgası'nda Can Kaybı 227'ye Yükseldi - Son Dakika

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