Helicobacter pylori Tedavisi Mide Kanserini Önleyebilir - Son Dakika
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Helicobacter pylori Tedavisi Mide Kanserini Önleyebilir

Çinli bilim insanları, sindirim sisteminde bulunan Helicobacter pylori (H. pylori) adlı bakterinin vücuttan uzaklaştırılmasının mide kanserini önlemede fayda sağladığını tespit etti. Yapılan araştırmada, tedavi edilen kişilerde mide kanserine yakalanma ve ölüm riskinin azaldığı belirlendi.

09.08.2024 17:09
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Çinli bilim insanları, sindirim sisteminde bulunan, midede enfeksiyon ve ülsere yol açan "Helicobacter pylori (H. pylori)" adlı bakterinin vücuttan uzaklaştırılmasının mide kanserini önlemede fayda sağladığını tespit etti.

Science dergisinin internet sitesindeki habere göre, "Helicobacter pylori" tedavisinin, mide kanserine yakalanma ve kanser kaynaklı ölüm riskini azalttığı ortaya çıktı.

Bilim insanları, Çin'in Şantung eyaletindeki 1000'e yakın köyde 2011'de başlattıkları yaklaşık 180 bin kişiden 100 bininin sindirim sisteminde, mide iltihaplarına ve ülsere neden olan "H. pylori" tespit etti.

Sonuçları Science dergisinde yayımlanan araştırmada, söz konusu bakteriye yönelik tedavi edilen kişilerde mide kanserine yakalanma ve ölüm riskinin azaldığı belirlendi.

Bakteri, tüm kanser kaynaklı ölümlerin de yüzde 7,7'sinden de sorumlu.

"H. pylori" tedavisi görenler daha az kansere yakalanıyor

10 yıldan fazla süren araştırmada, "H. pylori" tedavisi gören grubun mide kanserine yakalanma riskinin yüzde 13 oranında azaldığı ve bakterinin vücutlarından başarıyla uzaklaştırıldığı deneklerde ise riskteki azalmanın yüzde 19'a ulaştığı tespit edildi.

Araştırmada, 100 bin enfekte deneğin bir grubuna antibiyotik ve mide asidini önleyici tedavi uygulandı, söz konusu grubun yüzde 73'ünde "H. pylori" yok edildi.

Bir kontrol grubuna ise hiçbir tedavi uygulanmadı.

Yaklaşık 12 yıl sonra, tedavi edilen grupta 354, tedavi görmeyen grupta ise 399 mide kanseri vakası kaydedildi. Öte yandan "H. pylori" görülmeyen 80 bin köylünün 282'si mide kanserine yakalandı.

"H. pylori" tedavisi 45 yaş altında daha etkili

Araştırmada tedaviye başlandığında 45 yaş altında olan deneklerde kanserin önlenmesinde yüzde 35, mide kanseri kaynaklı ölümlerin önlenmesinde yüzde 43 başarı sağlandığı ortaya çıktı.

45 yaş üstü deneklere uygulanan antibiyotik tedavisinin kanser ve ölümleri önlemede çok etkili olmadığı kaydedildi.

Ekip, araştırma sonuçlarının, Çin geneli düşünüldüğünde tedavinin yıllık 85 bin mide kanseri vakasının önlenmesini sağlayacağını gösterdiğini açıkladı.

Benzer araştırma Japonya'da da yapıldı

Dünyada en yüksek mide kanseri oranına sahip üçüncü ülke olan Japonya'da çoğu kişi, "H. pylori" antikor testini de içeren düzenli sağlık kontrollerinden geçiyor ve tedavi görüyor.

Japonya ulusal kanser istatistiklerine göre, 2013'ten 2019'a kadar 8,5 milyon kişinin "H. pylori" tedavisi gördüğü ve bunun mide kanseri ölümlerinin 2000'li yıllardaki yıllık 50 binlerden 2020'de 42 bin 300'e gerilemesinin sebebi olabileceği belirtildi.

Bu verilerden yola çıkan Kitasato Üniversitesi çalışanı doktor ve sağlık ekonomisi araştırmacısı Akiko Kowada, bir modelleme çalışması yaptı.

Helicobacter dergisinde 2021'de yayımlanan çalışma, söz konusu 8,5 milyon hastaya uygulanan "H. pylori" tedavisinin Japonya'daki 284 binden fazla mide kanseri vakası ile buna bağlı 65 bin ölümü önleyip ve sağlık maliyetlerinde 3,75 milyar dolar tasarruf sağlayacağını ortaya koydu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Helicobacter pylori Tedavisi Mide Kanserini Önleyebilir - Son Dakika

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