Helikopter Pilotu Kızınla El Saldı - Son Dakika
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Helikopter Pilotu Kızınla El Saldı

14.07.2025 09:49
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Hifa Sakarya, orman yangınında su alan helikopter piloto el sallayarak büyük sevinç yaşadı.

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde orman yangınına müdahale ederken baraj gölünden su alan Sikorsky tipi askeri helikopterin pilotu, Hifa Sakarya'ya (5) el salladı. O anları cep telefonuyla görüntüleyen Hifa'nın babası Ahmet Serhat Sakarya (34), "Biz onlara el salladık. Onların da karşılık vereceğini tahmin etmiyorduk. Pilot el sallayınca kızım mutluluktan öpücükler atıp havalara zıpladı" dedi.

Suriye'nin Lazkiye kırsalında 3 Temmuz'da başlayan ve Hatay sınırına yaklaşan orman yangınına Türkiye'den de ekipler müdahalede bulundu. Yangının kontrol altına alındığı sıralarda müdahale yapan Sikorsky tipi askeri helikopter Yayladağı ilçesindeki gölden su alırken, Hifa Sakarya ile babası Ahmet Serhat Sakarya pilota el salladı. Hifa'nın kendisine el salladığını fark eden Sikorsky pilotu da el sallayarak karşılık verdi. Ahmet Serhat Sakarya, pilotun bu jestini cep telefonuyla kaydederken, Hifa büyük sevinç yaşadı. Pilotun kızına büyük mutluluk yaşattığı anları anlatan Ahmet Serhat Sakarya, şunları söyledi:

"Burada yangından dolayı askeri helikopterler ilçeye sürekli gidip geliyordu. Biz de Yayladağı Barajı'ndan su aldıklarını duyunca, kızımın helikopterleri daha yakından görmesi için oraya gittik. Yayladağı Barajı'na vardığımızda, baraj suları çekildiği için yani su azaldığı için helikopterlere daha fazla yaklaşabildik. Hifa el sallamaya başladı. Ben de çok yaklaştığımızı fark edince belki görürler diyerek, onu daha da heyecanlandırdım. 'Seni görecekler, el salla' dedim. Sağ olsun, pilot da Hifa'yı fark etti ve kendisi de el salladı. Orada böyle bir çekim yaptık. Pilotun el sallayınca kızım mutluluktan öpücükler atıp havlara zıpladı. Diğer pilotlara da aynı şekilde zıplayarak ve daha çok görünmeye çalışarak el salladı. Pilot el salladıktan sonra onların kendisini gördüğünü fark edince diğerlerine de daha coşkuyla el sallamaya başladı. Birkaç pilot daha Hifa'ya selam verdi. Hifa onların el salladığını gördükten sonra çok heyecanlandı, hepsine el sallamaya devam etti ve çok mutlu oldu. Pilotların yanına gelmesini bile istedi."

Hifa ise yaşananlardan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Helikopter Pilotu Kızınla El Saldı - Son Dakika

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