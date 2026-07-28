Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP'den istifa ettiğini açıkladı - Son Dakika
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Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP'den istifa ettiğini açıkladı

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP\'den istifa ettiğini açıkladı
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Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP üyeliğinden istifa ettiğini ve Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'de siyasi mücadelesine devam edeceğini açıkladı.

(İZMİR) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Kınay, yazılı açıklamasında, Özgür Özel'in liderliğinde "Yeni Parti" çatısı altında siyasi mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi. Yazılı açıklama yapan Kınay, parti yönetimine ilişkin butlan kararını kabul etmesinin mümkün olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sevgili Karabağlar Ailem, yaşamım boyunca daha eşit, adil ve özgür bir ülke için yürüttüğüm mücadelemde doğrudan yana duruşumdan hiç vazgeçmedim. Cumhuriyet Halk Partisi örgütlülüğü ile milletvekili adayı olarak başladığım ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel başkanlığında Karabağlar Belediye Başkanı olarak, büyük bir gururla devam ettiğim yolculuğumu tüm örgütümüz ve dostlarımızla birlikte bugüne kadar aynı inanç ve kararlılıkla yürüttüm. Gazi Mustafa Kemal Atatür'ün izinde, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek halkın iradesini sonuna kadar savunduğumuz bu süreçte, bir mahkeme kararı ile Cumhuriyet Halk Partimizin seçilmiş Genel Başkanı'na ve yönetimine yönelik butlan kararını, delege ve örgüt iradesini yok sayan anlayışı kabul etmem mümkün değildir.

Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ederek ilkelerimden, inancımdan ve mücadelemden bir adım geri atmadan, seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde Yeni Parti'de yürüyüşüme aynı kararlılıkla devam edeceğim. Cumhuriyetimizin kuruluş değerleri ve Atatürk'ün ilkeleri ışığında, tüm hukuksuzluk, adaletsizlik ve ilkesizliklere karşı halkımızı korumak adına yenileniyoruz. Hak ettiğimiz daha adil bir kent ve yaşam için aynı inancı paylaşan tüm dostlarla, kimseyi ayırmadan, yalnız bırakmadan Karabağlar için daha çok çalışmaya, yolumuzu izimizi hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz. Umut, dayanışma ve kararlılıkla… Ne geçmiş tükendi ne yarınlar. Hayat yeniler bizleri. Geçse de yolumuz bozkırlardan. Denizlere çıkar tüm sokaklar. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP'den istifa ettiğini açıkladı - Son Dakika

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