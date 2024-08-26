Hem öğretmen hem çiftçi: Yetiştirdiği karpuzlar 20 kiloya ulaştı - Son Dakika
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Hem öğretmen hem çiftçi: Yetiştirdiği karpuzlar 20 kiloya ulaştı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan öğretmen Cahit Çakmakçı, okulların tatil edilmesiyle köyünde çiftçilik yaparak karpuz yetiştirdi. Çakmakçı'nın emeğiyle yetiştirdiği karpuzlar 20 kilograma kadar büyüdü.

26.08.2024 12:03
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Hem öğretmen hem çiftçi: Yetiştirdiği karpuzlar 20 kiloya ulaştı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin ikamet eden Cahit Çakmakçı isimli öğretmen, okulların tatil edilmesiyle köyünde çiftçilik yapıyor. Köyünde bu sene ekimini yaptığı karpuzların kilosu 20 kilograma kadar ulaştı.

Yüksekova ilçesinde tarımda son dönemlerin en bereketli bir seneyi geçirirken, çiftçiler iyi verim bekliyor. İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyünde yaşayan Cahit Çakmakçı isimli öğretmen, okullar tatil olduktan sonra yaz tatillerinde köyünde çiftçilikte yapıyor. Okul döneminde öğrencilerine büyük başarılar katan Çakmakçı, tatilini de ise boş geçirmeyerek köyünde tarım, hayvancılık ve arıcılık gibi işlerle uğraşarak örmek oluyor. Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ilkbahar da aldığı karpuz fidelerini köyündeki bahçesine ekimini gerçekleştiren Çakmakçı'nın verdiğini emeğinin karşılığı ise karpuzlar 20 kiloyu buldu.

Emeğinin karşılığını aldığını belirten Çakmakçı, bir öğretmen isterse her şeyi başarır diyerek herkesin tarıma yönelik isteği tam olmasını istedi. Çakmakçı'nın karpuz bahçesini yerinde inceleyen Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, üstün başarısından dolayı kendisini tebrik ederek herkese örmek olacak bir öğretmen olduğunu belirtti.

"Okul döneminde öğretmenim, tatilde ise çiftçiyim"

Emek verdiği karpuzların güzel şekilde yetiştiğini ifade eden Cahit Çakmakçı, "Ben köyümde 8 yıldır ücretli öğretmenlik yapıyorum. Yazın özellikle köyde kalmayı tercih ediyorum. Yazı seviyorum, doğayla iç içe bir insanım. Burada kaldığımda tarımla uğraşmasam sıkılırım. Bende her türlü işleri sıkılmadan yapıyorum. Ben hem öğretmenlik yapıyorum yeri gelince bura da çiftçilik işleri ile uğraşıyorum. Benim hem tarlam var hem de arı kovanlarım var. Keçi besliyorum, tarım işini de iyi şekil de yapıyorum. Aslında elimde her türlü iş geliyor. Köyde kaldığım içinde köyü de seviyorum. Bu sene özellikle karpuzları denemek istedim. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'müzden aldığım karpuz fidelerini ilkbaharda ekimini yaptım. Büyük zahmet ve uğraşlar sonrası karpuzlarım iyi şekilde yetişti ve 20 kiloya kadar da geldiler. İnsan isterse her şey olur" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hem öğretmen hem çiftçi: Yetiştirdiği karpuzlar 20 kiloya ulaştı - Son Dakika

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