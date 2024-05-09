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Hem yarıştı hem eğlendiler

Aşkale'de düzenlenen 'Ortaokullar yarışıyor' etkinliği renkli görüntüler oluşturdu. İlçede eğitim veren 6 ortaokul öğrencilerinin katıldığı yarışmada öğrenciler hem yarıştı hem de eğlendiler.

09.05.2024 17:35
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Hem yarıştı hem eğlendiler

İlçede düzenlenen "Ortaokullar yarışıyor" etkinliği renkli görüntüler oluşturdu

ERZURUM - Aşkale'de eğitim veren Ortaokul düzeyindeki okullar arası bilgi yarışması düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi, Aşkale Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından "Toplumsal duyarlılık projeleri, uygulama ve araştırma merkezi tarafından desteklenen, Ortaokullar yarışıyor bilgi yarışması düzenlendi.

İlçede eğitim veren 6 ortaokul öğrencilerinin katıldığı yarışmada öğrenciler hem yarıştı hem de eğlendiler.

Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında Aşkale Meslek Yüksekokulu'nun katkılarıyla bugün Aşkale'de Dr. Öğr. Üyesi Erdal Turgut ve Dr. Öğr. Gör. Ayhan Korkulu tarafından 7. sınıf öğrencileri için "Ortaokullar Yarışıyor" bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmada İbrahim Polat Ortaöğretim Okulu 85 puan alarak yarışma birincisi olurken, ikinciliği Atatürk YBO Ortaöğretim Okulu, üçüncülüğü ise İnkılap Ortaöğretim okulu aldı.

Halk Eğitim Merkezi büyük toplantı salonundaki etkinliğe

Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, Aşkale Meslek Yüksekokulu Müdürü Mutlu Kundakçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kahraman Karali öğretmen ve öğrenciler katılım sağladı. Çekişmeli ve eğlenceli geçen yarışma sonrasında dereceye giren okullara protokol tarafından okullar adına öğretmenlerine plaket ve yarışmaya iştirak eden tüm öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Yarışma öncesi Yüksek Okul Müdürü Mutlu Kundakçı "Üniversitemizin düzenlediği yarışmada öğrencilerimize hem deneyim olsun hem de bu gibi yarışmaları geleneksel olsun başlattık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim"

Yarışmanın koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erdal Turgut ise "Geleceğimiz ve de ilçemizin geleceği olan öğrencilerimizin yararına olan projede yer almak bizleri onurlandırdı. Bu faaliyete okullarımızın katılımı bizleri dolayısıyla mutlu etti, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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