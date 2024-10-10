Hendek Fabrika Patlamasında Bir İşçi Daha Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hendek Fabrika Patlamasında Bir İşçi Daha Hayatını Kaybetti

Hendek Fabrika Patlamasında Bir İşçi Daha Hayatını Kaybetti

Hendek'teki makarna fabrikasındaki patlamada yaralanan Güven Albayrak, hastanede yaşamını yitirdi.

10.10.2024 15:18
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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlamada yaralandıktan sonra dün hastanede yaşamını yitiren işçinin cenazesi, memleketi Düzce'de toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yara ve Yanık Tedavi Merkezindeki 25 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Güven Albayrak'ın cenazesi, Akçakoca ilçesine bağlı Dadalı köyündeki babaevine getirildi.

Helallik alınmasının ardından cenaze köy camisine götürüldü. Albayrak'ın ailesi ve yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Albayrak'ın cenazesi, İlçe Müftüsü Ahmet Kuru'nun öğle vakti kıldırdığı namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Albayrak'ın ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşları katıldı.

Olayda yaralanan Merve Menteş (26) ise bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay

Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkmıştı. Soğutma çalışmaları sırasında işçilerden Mesut Şimay'ın (27) cansız bedenine ulaşılmıştı. Yaralanan 30 kişi sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce, Kocaeli ve İstanbul'daki hastanelere kaldırılmıştı.

Patlamada ağır yaralanan Eray Kızıldağ (22) 4 Ekim, Güven Albayrak (24) ise 9 Ekim'de yaşamını yitirmişti.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 zanlı ifadeye çağrılmış, sorgu ve işlemlerinin ardından şüphelilerden 6'sı gözaltına alınmış, 1'i serbest bırakılmıştı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden fabrika müdürü V.U. tutuklanmış, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kaynak: AA

Sakarya, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Hendek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hendek Fabrika Patlamasında Bir İşçi Daha Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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