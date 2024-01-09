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Hendek'te 3 Katlı Evde Çıkan Yangında 95 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hendek'te 3 Katlı Evde Çıkan Yangında 95 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir evde çıkan yangında 95 yaşındaki Ayşe Kahveci hayatını kaybetti. Elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kahveci'nin cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için hastaneye gönderildi.

09.01.2024 - 18:09,
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SAKARYA'nın Hendek ilçesinde 3 katlı evin birinci katında elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında Ayşe Kahveci (95), hayatını kaybetti.

Yangın, akşam saatlerinde Bayraktepe Mahallesi Muzaffer Sofuoğlu Caddesi 7035 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın birinci katındaki evde meydana geldi. Ayşe Kahveci'nin yaşadığı evde elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürürken eve dolan dumanı da tahliye etti. Yangının söndürülmesinin ardından içeri giren ekipler, Ayşe Kahveci'yi yatağında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kahveci'nin cenazesi, incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Hendek\'te 3 Katlı Evde Çıkan Yangında 95 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Hendek'te 3 Katlı Evde Çıkan Yangında 95 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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