Hendek\'te Kız Kardeşlerin Cenazesi Kırşehir\'de Defnedildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 2 kız kardeşin cenazeleri memleketleri Kırşehir'de defnedildi.
Nermin (59) ve Necmiye Ayas'ın (55) cenazeleri, yakınları tarafından alınarak memleketleri Kırşehir'in Kaman ilçesine getirildi.
Ayas kardeşlerin cenazeleri, Kaman Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Hacıpınar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, Nermin ve Necmiye Ayas'ın yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Kaman'da yaşayan Necmiye Ayas'ın, Sakarya'daki kız kardeşi Nermin Ayas'ı ziyarete gittiği öğrenildi.
Hendek ilçesi Yenimahalle Servetiye Caddesi'nde dün H.K. idaresindeki 54 EK 410 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Nermin ve Necmiye Ayas'a çarpmış, kız kardeşler olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Kaza, güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.
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