Hendek'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde çıkan orman yangını, 4 saatte kontrol altına alındı.

Hendek ilçesi Hacıkışla ile Kocatöngel mahalleleri arasında dün saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına karadan müdahale edilirken, çalışmalara havadan da yangın söndürme helikopteri destek verdi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalarla yangın saat 20.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haber-Kamera: Levent KIZILASLAN/HENDEK(Sakarya),