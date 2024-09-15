Hendek'te Makarna Fabrikası Patladı: 30 Yaralı - Son Dakika
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Hendek'te Makarna Fabrikası Patladı: 30 Yaralı

Hendek\'te Makarna Fabrikası Patladı: 30 Yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında meydana gelen patlamada 30 kişi yaralandı.

15.09.2024 19:47
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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında meydana gelen patlamada 30 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren makarna fabrikasındaki siloların yanındaki bölümde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine kent merkezi, ilçe ve çevre illerden ambulans ve itfaiye ile AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlama anında ve ardından çıkan yangına müdahale sırasında yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırıldı.

Silo alanında mahsur kalan bir işçi de itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Dumandan etkilenen işçi, ambulansta müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı.

Alevleri kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan riskli olduğu gerekçesiyle çevik kuvvet ekipleri, bölgedeki güvenlik çemberini genişletti.

AK Parti Sakarya milletvekilleri Ali İnci ve Ertuğrul Kocacık, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve İl Sağlık Müdürü Kayhan Özdemir de olay yerine geldi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, fabrika yetkililerinin içeride başka kimsenin olmadığı yönünde bilgi verdiklerini aktardı, tahliye çalışmalarının tamamlandığını ve içeride mahsur kalan kimsenin bulunmadığını bildirdi.

Karadeniz, fabrikada bugün 59 vardiya personelinin çalıştığını, bunlardan bir kısmının patlama bölgesinde bulunduğunu anlatarak, "İlk tespitlere göre patlamanın değirmen bölümünde olduğu kanaati var ancak bu konuda yangın tamamen söndürüldükten sonra itfaiyemizin, Cumhuriyet Başsavcılığımızın emir ve talimatları doğrultusunda emniyetimizin yapacağı araştırmalarla yangının nedeni ve şekli tespit edilecektir. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

"Yaralılardan biri 12 yaşındaki çocuk"

Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik ile Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılara geçmiş olsun ziyareti gerçekleştiren Karadeniz, hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, önceki bilgilendirmenin ardından sağlık kuruluşlarına kendi imkanlarıyla başvuranlar nedeniyle yaralı sayısında bazı değişikliklerin olduğunu söyledi.

Karadeniz, son durumla ilgili Özçevik'in kamuoyunu daha ayrıntılı bilgilendireceğini dile getirerek, "Şu anda olay bölgesinde itfaiye, sağlık, emniyet ve AFAD ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum." dedi.

Bakan Yardımcısı Özçevik de olayda yaralananların sayısının 30'a ulaştığını belirterek, "Rakam biraz yükseldi. Yaralılarımızdan 5'i taburcu edilmiş durumda. Yaralılardan 3'ü itfaiye erimiz. Taburcu edilenlerden biri itfaiye erimiz. Yaralılarımızdan ikisi entübe. Biri daha iyi şartlarda olması ve hastane yoğunluğu da düşünülerek İstanbul'a nakledildi. İstanbul'a nakledilen hastamızın genel durumu kritik. Biri de Kocaeli Şehir Hastanesi'nde entübe olarak takip edilmekte." diye konuştu.

Yaralıların ağırlıklı olarak yanık vakalarından oluştuğunu dile getiren Özçevik, "Solunum sistemindeki yanık vakaları, onun için diğer 3 yaralımız da yine Kocaeli Şehir Hastanesi'nin yoğun bakımında entübe olmayan şekilde takip edilmekte." şeklinde konuştu.

Özçevik, yaralılardan birinin 12 yaşındaki çocuk olduğu bilgisini paylaşarak, "Babasıyla iş yerine geldiği için, babasıyla orada bulunduğu için yaralı olduğunu tespit ettik. Genel durumu iyi. Şu anki bilgiler bu şekilde. İstanbul'a giden hastamız büyük ihtimalle operasyona alınacak çünkü durumu kritik." ifadelerini kullandı.

Vali Karadeniz, bir gazetecinin patlama riski nedeniyle güvenlik çemberinin genişletildiğini dile getirmesi üzerine şunları kaydetti:

"Sonuçta silonun içinde devam eden ısı var. Bu ısının risk oluşturmasından dolayı tedbir alınıyor. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Isı düşürülünceye kadar orada risk var. Bu konudaki tedbirler devam ediyor. Soğutma çalışmalarıyla ısı belli bir seviyenin altına çekildiğinde risk o zaman ancak tam olarak bitmiş diyebileceğiz."

Patlama anı güvenlik kamerasında

Öte yandan makarna fabrikasındaki patlama anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde saat 13.04 sularında fabrikada meydana gelen şiddetli patlamanın ardından moloz parçalarının etrafa saçılması ve yoğun duman tabakasının gökyüzüne yükselmesi yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hendek'te Makarna Fabrikası Patladı: 30 Yaralı - Son Dakika

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