Hendek’te otelde silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

SAKARYA'nın Hendek ilçesindeki otelde çıkan silahlı kavgada, işletme sahibi Cavit Yılmaz (62) ve müşteri Ufuk Sezer (26) yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Hicriye Mahallesi'nde faaliyet gösteren otelde meydana geldi. Otel sahibi Cavit Yılmaz ve A.Y. (52) ile müşteri olarak otelde bulunan L.M. (52), M.S. (55), Ufuk Sezer ve E.Ş. (34) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Cavit Yılmaz ile Ufuk Sezer ve M.S. ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan, Cavit Yılmaz ve Ufuk Sezer, hastanede hayatını kaybetti. M.S.'nin hayati tehlikesinin de sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili L.M., A.Y. ve E.Ş. gözaltına alınırken, geniş çaplı soruşturma sürüyor.